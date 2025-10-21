Open Var (Rocchi) boccia il rigore del Milan: «Il Var non doveva intervenire. L’arbitro Marinelli aveva valutato bene»

L'ex arbitro (in nome e per conto di Rocchi): «È una valutazione di campo che fa l'arbitro. La linea che stiamo portando avanti è di una soglia molto alta dei rigori»

A Open Var su Dazn è stato commentato l’episodio avvenuto nel match tra Milan e Fiorentina con l’assegnazione di un calcio di rigore a favore dei rossoneri per fallo su Gimenez, trasformatosi nel gol vittoria della partita (come anticipato questa mattina dal Corriere dello Sport).

L’episodio dubbio su Gimenez in Milan-Fiorentina

Gimenez viene toccato da Parisi e in area di rigore e si tocca il volto; inizialmente l’arbitro Marinelli non ravvisa un fallo: «Per me è no, ha il braccio largo… Ditemi se serve controllare. Io vedo un braccio largo ma non lo va a colpire», afferma il direttore di gara.

Dalla Sala Var: «Attenzione, poi è successo qualcosa… accusa anche una calpestata. Aspetta… Lo prende in faccia. E’ un gesto gratuito; Parisi lo prende prima in faccia e poi lo trattiene anche. Ti consiglio di andarla a rivedere per possibile calcio di rigore. Essendo un colpo sul viso, farei rigore e provvedimento disciplinare».

«Ok, rigore e ammonizione», risponde Marinelli.

L’ex arbitro Andrea De Marco, intervenuto a Open Var (ovviamente in nome e per conto di Rocchi), ha commentato l’episodio:

«Marinelli aveva letto bene la situazione in campo e quando c’è l’intensità come in questo caso, il Var non deve intervenire perché è una valutazione di campo che fa l’arbitro. Con la soglia molto alta dei rigori che sta portando avanti Gianluca Rocchi, questo non sarebbe stato rigore. Ma se l’arbitro dal campo avesse avuto la sensazione che l’intensità fosse tale per dare rigore e l’avesse concesso, il Var non sarebbe dovuto intervenire per farlo eventualmente togliere. Quindi è una decisione che spettava all’arbitro in campo. Gimenez accentua molto la caduta e in questa stagione abbiamo visto molti giocatori che hanno un atteggiamento di questo tipo. La Commissione sta studiando dei provvedimenti da prendere anche in futuro per situazioni così. Già dal prossimo weekend gli arbitri cercheranno di non far verificare queste situazioni».