Nuoto, Pilato e Tarantino patteggiano: sospese per 90 giorni, saltano gli Europei in vasca corta

La Federazione Italiana Nuoto ha accolto il patteggiamento di Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, dopo la vicenda dello scorso agosto sul furto all’aeroporto di Singapore.

Pilato e Tarantino patteggiano, il comunicato della Federnuoto

Le due nuotatrici saranno sospese per 90 giorni e non prenderanno parte agli Europei in vasca corta in Polonia, che si disputeranno dal 2 al 7 dicembre.

Il comunicato della Federnuoto recita:

Nell’ambito del procedimento relativo ai fatti concernenti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, la Federazione Italiana Nuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti. Tenuto conto dei fatti emersi dall’inchiesta e dell’atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità, la Procura ha determinato la sospensione in 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna.

L’episodio è grave perché prefigura l’accusa di furto anche se rientra nei casi di non reato. Un furto non può essere punito quando la sottrazione di un bene avviene per scherzo, senza alcuna intenzione di trarre profitto, se è ritenuto di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Sembrerebbe questo il caso delle due nuotatrici azzurre fermate. Ma come si sono cacciate in un tale guaio? È il giorno del rientro dalla vacanza a Bali, il 14 agosto. La comitiva fa scalo a Singapore. Bottazzo ha delle complicazioni nelle procedure di imbarco del bagaglio; Tarantino, Pilato e Morini le danno appuntamento dentro l’area Partenze. Il duty free è una tappa d’obbligo per ingannare l’attesa. Scatta l’orario per l’imbarco, si dirigono al gate dove nel frattempo è arrivata Bottazzo. È in questo preciso istante che vengono avvicinate per una ispezione dagli agenti di polizia. Sanno già cosa cercare, sono arrivati indirizzati dagli addetti alla videosorveglianza, hanno già visionato le immagini in questione. «C’è la chiamata del nostro volo, noi dovremmo partire», prova a far notare una di loro. «Voi restate qui finché non abbiamo finito», l’ordine perentorio. Le immagini del circuito interno avevano evidenziato il gesto di Chiara Tarantino che aveva fatto scivolare furtivamente le due boccette nello zaino di Pilato.