Nottingham Forest: Postecoglou ottimista sull’infortunio di Murillo dopo la sconfitta con l’Arsenal

Il Nottingham Forest ha subito una dura battuta d'arresto all'Emirates Stadium, perdendo 3‑0 contro l'Arsenal. Oltre alla sconfitta, la squadra di Ange Postecoglou ha dovuto affrontare un'altra preoccupazione: l'infortunio del difensore centrale brasiliano Murillo.

L’infortunio del giocatore del Nottingham

“Murillo, pilastro difensivo del Forest, ha subito un tackle pesante nei primi minuti di gioco. Dopo le cure mediche, ha tentato di restare in campo, ma il dolore si è rivelato troppo intenso e al 37° minuto è stato costretto a lasciare il campo, sostituito da Nicolo Savona. La sua uscita anticipata ha costretto Postecoglou a ridisegnare la difesa, spostando Morato da terzino sinistro per affiancare Nikola Milenković al centro. A complicare ulteriormente la situazione, il Forest già registrava l’assenza di Ola Aina, fuori per un problema al tendine del ginocchio. La difesa della squadra inglese si è trovata quindi in una situazione delicata, soprattutto contro un avversario aggressivo come l’Arsenal”.

Le parole di Postecoglou

“Nonostante l’incidente, il manager australiano ha cercato di rassicurare tifosi e squadra. “Ha un infortunio. Speriamo che non sia niente di grave e che sia disponibile la prossima settimana.” Il tecnico si mostra cautamente ottimista, auspicando di poter contare su Murillo per le imminenti sfide del Forest, comprese la Carabao Cup contro lo Swansea City e il match di Premier League contro il Burnley”.