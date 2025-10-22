Non è ancora scattata la scintilla tra Lang e Conte. Questo crea preoccupazione nell’entourage (Romano)

Su Youtube: "Lang sta giocando pochissimo e fa fatica ad accettarlo. È un giocatore che vive di entusiasmo, ha bisogno di sentirsi protagonista — e in questo momento, in panchina, soffre"

Hanno fatto rumore le parole sullo spogliatoio e i nuovi giocatori di Antonio Conte ieri sera nel post partita di Psv-Napoli. Il giornalista Fabrizio Romano sul proprio canale di YouTube torna sulla vicenda Noa Lang e lo sfogo dell’attaccante olandese del Napoli.

“Dopo la sconfitta pesante contro il PSV in Champions, è emerso un po’ di malumore da parte di Noa Lang, che ha parlato con i media olandesi esprimendo il suo disappunto: «Ho parlato con Conte una sola volta».

Lang sta giocando pochissimo e fa fatica ad accettarlo. È un giocatore che vive di entusiasmo, ha bisogno di sentirsi protagonista — e in questo momento, in panchina, soffre. Antonio Conte, però, ha le sue ragioni: le scelte sono legate al lavoro quotidiano, non a preferenze personali. Diciamo che non è ancora scattata la scintilla tra Lang e Conte. Posso far emergere un po’ di preoccupazione anche da chi sta vicino a Noa Lang per una questione che già da qualche settimana insomma non va nella direzione giusta. È presto per giudicare, siamo solo a metà ottobre, ma la situazione va monitorata. Niente tragedie, comunque: Conte ha già dimostrato di saper gestire casi simili — pensiamo a De Bruyne — quindi aspettiamo e vediamo!”

L’attaccante 26enne è chiaramente scontento di essere stato escluso dalla formazione titolare di Antonio Conte. “Ogni calciatore vuole giocare. È tutto. Non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui (fino al 2030, ndr) e devo accettarlo così com’è. Non ho altra scelta”, ha detto a Ziggo l’ex attaccante del Psv.