Conte perde anche Neres, martedì contro il Lecce non sarà a disposizione (Corsport)

Anche David Neres, secondo il Corriere dello Sport, si aggiunge alla lunga lista di infortuni del Napoli. Che qui ricordiamo: Lukaku (ritorno previsto per il 2026), Rrahmani (in via di recupero), Lobotka (torna dopo la sosta di fine novembre), Hojlund (misterioso affaticamento che dura da 10 giorni), Meret (frattura metatarso) e ora De Bruyne (problema più o meno serio al bicipite femorale). Neres, ieri uscito sulle sue gambe ma con i crampi, potrebbe essere risparmiato.

Neres l’ennesimo infortunato del Napoli, salterà il Lecce (Corsport)

“Contro un Napoli che ha lottato dal primo all’ultimo minuto, l’Inter si è accesa a sprazzi. Solo due o tre frazioni di partita giocate veramente ai suoi livelli, per il resto troppe amnesie per pensare di fare risultato. La difesa ha ballato, il centrocampo ha sofferto, l’attacco non ha fatto male. Due legni colpiti, ma mai l’impressione di poter prendere in mano la partita. È la terza sconfitta nelle prime otto giornale, il turno infrasettimanale con la Fiorentina darà già mercoledì a Calhanoglu e compagni la possibilità di rifarsi subito.

Avrà meno tempo di riposare invece il Napoli, in campo già martedì pomeriggio contro il Lecce. Conte dovrà fare a meno anche di De Bruyne e Neres, gli ennesimi infortunati di questo tormentato avvio di stagione del Napoli. Assenze che potrebbero costringere Antonio a valutare il ritorno al tridente puro, ma ci sono due giorni per trovare una soluzione. Le sue idee possono fare la differenza, ieri se ne sono accorti tutti. Anche quelli che erano pronti a fargli il funerale”