Neres: il Torino potrebbe essere la sua seconda occasione, stavolta a destra (Corsport)

David Neres ha giocato titolare contro il Genoa ma la sua prestazione non è stata indimenticabile, lo ha sottolineato anche Antonio Conte nel post-partita. Non giocava titolare da tempo ed è passo un po’ arrugginito. Contro il Torino, al rientro dopo la sosta, potrebbe avere la sua second chance. È in concorrenza con Elmas, e forse Spinazzola, per sostituire l’infortunato Politano. Il vantaggio, secondo il Corriere dello Sport, è che Neres è rimasto a Castel Volturno ad allenarsi con Conte, gli altri due invece sono stati convocati per le Nazionali: ieri Elmas e la sua Macedonia del Nord hanno pareggiato 0-0 col Belgio di De Bruyne; stasera Spinazzola sarà titolare nella sfida della Nazionale di Gattuso all’Estonia (ovviamente per le qualificazioni Mondiali).

Scrive il Corriere dello sport con Davide Palliggiano:

L’infortunio di Politano è una tegola, ma contemporaneamente schiude un’importante opportunità per David Neres. Contro il Torino, nella sfida del 18 ottobre, può toccare ancora a lui. E, fatto cruciale, lo può fare finalmente nel suo habitat naturale: la corsia di destra. Il talento di San Paolo ha costruito la sua fama in Europa, tra Ajax e Benfica, proprio partendo da destra per rientrare sul sinistro, calciare o rifinire. In questi mesi a Napoli, invece, è stato spesso adattato sulla sinistra, posizione in cui ha fatto fatica. Ora, con Politano ai box, la porta si è spalancata.

La formazione che scenderà in campo a Torino è, ovviamente, ancora un’ipotesi. Molto dipenderà da come rientreranno i nazionali, sia in termini di condizione fisica che di affaticamento. Il buco a destra costringe però Conte a valutare diverse opzioni. L’alternativa non è solo il brasiliano: potrebbero essere schierati anche Spinazzola, che ha dimostrato di poter giocare ovunque, o Elmas, più duttile e in grado di dare equilibrio. Tuttavia, Neres ha un vantaggio non da poco: a differenza dei compagni impegnati con le nazionali, è rimasto a Castel Volturno. Questo gli permette di sfruttare interamente i giorni di sosta per lavorare con il tecnico, assimilandone i dettami e convincendolo definitivamente. Un lusso che, in queste fasi, può valere pure una maglia da titolare e l’occasione di mettersi in mostra nel ruolo che ha sempre detto di preferire, pur adattandosi ad ogni esigenza.