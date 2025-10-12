Ndombele (infortunato da 8 mesi) torna in campo nel Nizza B, la quinta divisione del campionato francese

L’ex Napoli Tanguy Ndombele è tornato finalmente a calcare un campo da gioco. Lontano dai riflettori della Champions League e dai palcoscenici internazionali che un tempo ne avevano consacrato il talento, il centrocampista francese ha ripreso a muovere i primi passi verso una rinascita difficile ma possibile. Il suo rientro, avvenuto in una modesta sfida con la squadra d’élite del Nizza, rappresenta molto più di una semplice apparizione: è il segnale di un percorso di riscatto personale, fatto di pazienza, lavoro e consapevolezza dei propri limiti fisici. Dopo un lungo calvario di stop, acciacchi e scelte complicate, Ndombele sembra aver ritrovato la determinazione per ricostruire la propria carriera, in un Nizza che, tra nuovi innesti e concorrenza agguerrita, continua comunque a credere in lui.

Ndombele è tornato in campo, l’ex Napoli si è ripreso dopo un’assenza di 8 mesi

Scrive così l’Equipe:

Venerdì, il centrocampista (28 anni, 7 presenze) ha giocato per un’ora con la squadra B del Nizza in quinta serie, una prima volta in otto mesi. Un mese fa, aveva giocato circa venti minuti in un’amichevole giocata dalla prima squadra contro il Genoa (3-2, il 5 settembre), prima di accusare un fastidio muscolare all’inguine e dover interrompere la preparazione. […]

«I suoi minuti contro il Genoa sono quelli di un giocatore che non gioca da otto mesi, quindi ha bisogno di allenarsi», aveva sottolineato l’allenatore. «Otto mesi sono un infortunio al crociato, anche se ha svolto un po’ di lavoro individuale. È molto positivo che possa essere in campo. Ma, per il momento, non è a un livello tale da potersi applicare». […]

Il giocatore del Nizza era stato uno dei migliori in campo. […] «Nella partita di venerdì, è andato sempre più forte ed è stato piuttosto interessante», ha confidato l’allenatore. «È stato Tanguy a chiedere di giocare questa partita. Il fatto che abbia preso questa iniziativa dimostra che è in un buono stato d’animo, è anche ciò che emerge dai colloqui che ho con chi lavora con lui nel suo recupero. Ci vorrà un po’ di tempo prima che possa essere in gruppo, ma dall’inizio della stagione abbiamo visto che è tornato con una buona energia. So di cosa è capace.»