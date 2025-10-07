Napoli, tutte le info e i prezzi per i biglietti dei prossimi match: Inter, Como e Eintracht Francoforte
Il Napoli ha reso note tutte le info per l'acquisto dei biglietti per i prossimi match degli azzurri. Ecco tutti i dettagli. La partita più cara ovviamente è Napoli-Inter
Il Napoli, con un annuncio ufficiale sul proprio sito web, ha reso note tutte le info relative alla vendita dei tagliandi per i prossimi match: Inter, Como ed Eintrach Francoforte in Champions League.
Napoli, ecco tutte le info sui biglietti
Di seguito, ecco quanto si legge sul sito del Napoli:
” A partire dalle ore 12 di mercoledì 8 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Inter, match che si disputerà sabato 25 Ottobre alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona.
A partire dalle ore 12 di martedì 14 Ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Como, match che si disputerà sabato 1 Novembre alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona.
A partire dalle ore 12 di giovedì 16 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Eintracht Francoforte, quarto match di Champions League che si disputerà martedì 4 Novembre alle ore 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona”.
Fasi di vendita
NAPOLI VS INTER
Fase 1 – Abbonati FULL 25/26: Mercoledì 8 ottobre 12:00 – domenica 12 ottobre 23:59. Acquisto online di un biglietto extra per un altro tifoso con Fan Stadium Card. Biglietti caricati digitalmente sulle Fidelity Card.
Fase 2 – Prevendita Fidelity Card: Lunedì 13 ottobre 12:00 – giovedì 16 ottobre 23:59. Possessori di Fan Stadium Card possono acquistare fino a 4 biglietti a prezzo ridotto, caricati sulle Fidelity Card.
Fase 3 – Vendita libera: Venerdì 17 ottobre 12:00 fino a esaurimento posti. Massimo 4 biglietti per tifoso, con Passbook digitale sullo smartphone.
NAPOLI VS COMO
Fase 1 – Prevendita Fidelity Card: Martedì 14 ottobre 12:00 – lunedì 20 ottobre 23:59. Massimo 4 biglietti a prezzo ridotto, caricati sulle Fidelity Card.
Fase 2 – Vendita libera: Martedì 21 ottobre 12:00 fino a esaurimento posti. Massimo 4 biglietti per tifoso, Passbook digitale o formato cartaceo nei punti vendita.
NAPOLI VS EINTRACHT FRANCOFORTE
Fase 1 – Prelazione Abbonati ITALIA 25/26: Giovedì 16 ottobre 12:00 – domenica 19 ottobre 23:59. Acquisto del biglietto sul proprio posto ad abbonati a prezzo ridotto.
Fase 2 – Prevendita Fidelity Card: Lunedì 20 ottobre 12:00 – domenica 26 ottobre 23:59. Massimo 4 biglietti a prezzo ridotto, caricati sulle Fidelity Card.
Fase 3 – Vendita libera: Lunedì 27 ottobre 12:00 fino a esaurimento posti. Massimo 4 biglietti per tifoso, Passbook digitale o formato cartaceo nei punti vendita.
Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link
Ecco i prezzi dei biglietti, divisi per fasi di vendita:
Napoli vs Inter
Curve Inferiori: 40 € (Fase 1/2) | 45 € (Fase 3)
Curve Superiori: 55 € | 60 €
Distinti Inferiori: 75 € | 90 €
Distinti Superiori: 105 € | 120 €
Distinti Superiori Premium: 120 € | 135 €
Tribuna Nisida: 125 € | 140 €
Tribuna Posillipo: 150 € | 185 €
Tribuna Posillipo Premium: 175 € | 215 €
Napoli vs Como
Curve Inferiori: 30 € (Fidelity) | 35 € (Vendita Libera)
Curve Superiori: 45 € | 50 €
Distinti Inferiori: 60 € | 70 €
Distinti Superiori: 80 € | 90 €
Distinti Superiori Premium: 90 € | 100 €
Tribuna Nisida: 95 € | 105 €
Tribuna Posillipo: 120 € | 135 €
Tribuna Posillipo Premium: 135 € | 150 €
Napoli vs Eintracht Francoforte
Curve Inferiori: 35 € (Fase 1/2) | 40 € (Fase 3)
Curve Superiori: 50 € | 55 €
Distinti Inferiori: 65 € | 80 €
Distinti Superiori: 80 € | 95 €
Distinti Superiori Premium: 95 € | 110 €
Tribuna Nisida: 100 € | 120 €
Tribuna Posillipo: 125 € | 145 €
Tribuna Posillipo Premium: 140 € | 165 €