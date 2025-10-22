Napoli, allarme rosso dopo il 6-2 di Eindhoven: “Un incubo che può diventare crisi” (Daily Mail)

La mini-crisi del Napoli analizzata dal quotidiano inglese tra cronaca e commento. Hanno colpito le frasi di Conte sui nove acquisti che hanno alterato l’equilibrio del gruppo

Il Napoli vive un momento di profonda crisi. La pesante sconfitta per 6-2 contro il Psv Eindhoven in Champions League ha scosso profondamente l’ambiente e spinto Antonio Conte a suonare un vero e proprio campanello d’allarme. Ne scrive il Daily Mail.

Crisi Napoli: la ricostruzione dall’Inghilterra

Scrive il Daily Mail:

“Antonio Conte ha suonato un campanello d’allarme dopo la pesante sconfitta per 6-2 del Napoli contro il Psv Eindhoven in Champions League, avvertendo che l’incubo vissuto in Olanda potrebbe essere l’inizio di una crisi più profonda. La doppietta di Scott McTominay al Philips Stadium è stata l’unica nota positiva per i tifosi del Napoli, che hanno assistito impotenti al crollo della loro squadra. L’ex centrocampista del Manchester United ha aperto le marcature alla mezz’ora, prima che due reti in tre minuti consegnassero il controllo della partita al Psv già all’intervallo.”

Il Daily Mail sottolinea come il pesante ko sia la seconda sconfitta consecutiva per i campioni d’Italia, arrivata pochi giorni dopo quella per 1-0 contro il Torino in Serie A:

“Due sconfitte nelle prime tre partite di Champions League lasciano il Napoli con molto lavoro da fare per assicurarsi la qualificazione agli ottavi. Conte teme che siano stati fatti troppi cambiamenti durante la finestra di mercato estiva, con dieci nuovi acquisti – dalla leggenda del Manchester City Kevin De Bruyne all’ex Manchester United Rasmus Højlund – che hanno alterato l’equilibrio del gruppo.”

“Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha ammesso dopo la partita che lui e i suoi compagni si sentono fragili, un segnale che alimenta ulteriori preoccupazioni sullo stato mentale della squadra. Conte, pur preoccupato, ha ribadito l’intenzione a non cambiare tattica in vista del prossimo impegno contro l’Inter, sostenendo che l’attuale equilibrio sia il migliore possibile. Alla vigilia della partita di Eindhoven, infine, le autorità olandesi hanno arrestato e poi espulso 180 tifosi del Napoli per motivi di sicurezza, dopo che alcuni avevano ignorato gli avvertimenti di lasciare una zona di sicurezza nel centro della città.”