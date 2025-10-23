Musiala torna ad allenarsi: in campo dopo l’infortunio al perone per lo scontro con Donnarumma al Mondiale per club

Ha anche calciato alcuni palloni con Serge Gnabry. La lesione è in fase di guarigione. Il ds Freund: «Segnali positivi ma ci vorrà ancora tempo»

Dopo oltre tre mesi di stop a causa di una lussazione alla caviglia e una frattura del perone subite nei quarti di finale della Coppa del Mondo per Club a causa di un contrasto con Donnarumma, Jamal Musiala è finalmente tornato ad allenarsi con il Bayern Monaco.

Musiala torna ad allenarsi con il Bayern: i dettagli

Ecco cosa scrive la Bild

“Jamal Musiala è finalmente tornato al campo di allenamento giovedì mattina. Alle 11:44 è uscito in tenuta da allenamento e ha corso per la prima volta un giro, per poi svolgere esercizi di coordinazione con l’allenatore di riabilitazione Simon Martinello . Dopo circa un quarto d’ora si è cambiato le scarpe e ha fatto altri giri nei dintorni, concludendo la sessione all’esterno dopo circa 25 minuti.”

“Alla fine, ha anche calciato alcuni palloni con Serge Gnabry, che si stava allenando individualmente dopo due partite di stop a causa di problemi agli adduttori. Questo ritorno rappresenta un passo fondamentale nella riabilitazione della superstar del Bayern, segnalando che la lesione è in fase di completa guarigione.”

Le parole del tedesco

«È stato un passo molto grande. È stato fantastico per me tornare in campo. Il mio piede si sentiva bene», ha dichiarato il talento tedesco sui canali social del club.

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Bruges in Champions League, il direttore sportivo Christoph Freund ha aggiornato sui progressi del talento tedesco:

«Ci vorrà un po’ di tempo. Ma le cose stanno progredendo, sembra positivo. Può rimettere tutto il peso sul suo piede. Una direzione positiva, ma ci vorrà un po’ di tempo».