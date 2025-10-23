Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Musiala torna ad allenarsi: in campo dopo l’infortunio al perone per lo scontro con Donnarumma al Mondiale per club

Ha anche calciato alcuni palloni con Serge Gnabry. La lesione è in fase di guarigione. Il ds Freund: «Segnali positivi ma ci vorrà ancora tempo»

Neuer Donnarumma Musiala bayern

Bayern Munich's German midfielder #42 Jamal Musiala leaves the pitch on a stretcher during the FIFA Club World Cup 2025 quarterfinal football match between France's Paris Saint-Germain and Germany's Bayern Munich at the Mercedes-Benz Stadium in Atlanta on July 5, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Dopo oltre tre mesi di stop a causa di una lussazione alla caviglia e una frattura del perone subite nei quarti di finale della Coppa del Mondo per Club a causa di un contrasto con Donnarumma, Jamal Musiala è finalmente tornato ad allenarsi con il Bayern Monaco.

Musiala torna ad allenarsi con il Bayern: i dettagli

Ecco cosa scrive la Bild

“Jamal Musiala è finalmente tornato al campo di allenamento giovedì mattina. Alle 11:44 è uscito in tenuta da allenamento e ha corso per la prima volta un giro, per poi svolgere esercizi di coordinazione con l’allenatore di riabilitazione Simon Martinello . Dopo circa un quarto d’ora si è cambiato le scarpe e ha fatto altri giri nei dintorni, concludendo la sessione all’esterno dopo circa 25 minuti.”

“Alla fine, ha anche calciato alcuni palloni con Serge Gnabry, che si stava allenando individualmente dopo due partite di stop a causa di problemi agli adduttori. Questo ritorno rappresenta un passo fondamentale nella riabilitazione della superstar del Bayern, segnalando che la lesione è in fase di completa guarigione.”

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da FC Bayern (@fcbayern)

 

Le parole del tedesco

«È stato un passo molto grande. È stato fantastico per me tornare in campo. Il mio piede si sentiva bene», ha dichiarato il talento tedesco sui canali social del club.

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Bruges in Champions League, il direttore sportivo Christoph Freund  ha aggiornato sui progressi del talento tedesco:

«Ci vorrà un po’ di tempo. Ma le cose stanno progredendo, sembra positivo. Può rimettere tutto il peso sul suo piede. Una direzione positiva, ma ci vorrà un po’ di tempo».

