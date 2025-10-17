Mourinho in polemica con lo Sporting e gli arbitri, l’allenatore: «Lascio a voi questo rumore»

Lo Special One aveva detto ieri: «La finale della scorsa Coppa è stata un lavoro sfortunato dell’arbitraggio, incluso il Var, che a volte è più importante degli arbitri in campo».

Il gesto delle manette a Tagliavento, le polemiche con Chiffi e quella notte maledetta a Budapest con la Roma, targata Taylor, mai digerita da José Mourinho. L’ex tecnico del Fenerbahce – che anche in Turchia si era lamentato dei fischietti spesso e volentieri – torna ad attaccare gli arbitri anche dal Portogallo. Stasera in campo il Benfica, contro il Chaves: il tecnico José Mourinho ne ha approfittato per mandare una stilettata ai rivali dello Sporting, spiegando ieri in conferenza stampa: «La finale della scorsa Coppa è stata un lavoro sfortunato dell’arbitraggio, incluso il Var, che a volte è più importante degli arbitri in campo».

Pronta dunque la risposta dell’allenatore dello Sporting, Rui Borges: «La coppa è nel nostro museo perché siamo stati i migliori. Tutto il resto del rumore è roba vostra. È nel museo per merito. Per tutti gli insuccessi che abbiamo dovuto affrontare».

Poi ha anche aggiunto in merito alle parole di Mourinho: «Sono concentrato su quello che possiamo fare. C’è molto clamore attorno allo Sporting. È un segno che siamo vincenti. Sapere che lotteremo per un trofeo che è esposto nel nostro museo, che possiamo godercelo, è bello. Dobbiamo difendere ciò che abbiamo conquistato. È qualcosa che mi riporta alla mente molti ricordi perché venivo dal basso, avere i miei genitori sugli spalti… è questo che rende speciale la Coppa per me, ed è lì, nel museo, con i nostri nomi sopra».