Michael Johnson e la sua lega di superatletica respirano, ha coperto la metà dei debiti (Athletic)

Johnson ha ricevuto 13 dei 30 milioni di investimenti previsti, ha tranquillizzato gli atleti sulle spettanze. Ma i soldi dovrà restituirli

Michael Johnson respira. La Grand Slam Track (Gst), la lega fondata dal quattro volte campione olimpico Michael Johnson, ha ricevuto dai propri investitori un finanziamento per coprire la metà dei debiti nei confronti degli atleti. Lo riferisce The Athletic.

La Gst non ha completato la sua stagione inaugurale. Il quarto e ultimo meeting, previsto a Los Angeles a giugno, è stato cancellato. In agosto Johnson aveva dichiarato che la lega non era riuscita a rispettare le scadenze autoimposte per pagare integralmente gli atleti. Ha spiegato che la competizione “non avrebbe ricevuto i fondi che ci erano stati promessi”.

I debiti accumulati

Sempre Athletic aveva rivelato che la Gst aveva debiti superiori ai 14 milioni di dollari. I debiti comprendevano premi in denaro, compensi per la partecipazione degli atleti e somme dovute anche ai fornitori.

Johnson ha ora ottenuto un finanziamento sufficiente a coprire il 50% di quanto dovuto agli atleti, ma, a causa della natura del prestito, i fondi dovranno essere restituiti in futuro. La Gst ha comunicato agli atleti che cercherà di ottenere ulteriori finanziamenti nei prossimi 60 giorni. Gst aveva annunciato, al momento della sua fondazione, nel giugno 2024, di aver “assicurato oltre 30 milioni di dollari in impegni finanziari”. Solo 13 milioni sono stati effettivamente ricevuti.

Quando si è svolto il meeting inaugurale a Kingston, Giamaica, nell’aprile successivo, la lega non disponeva ancora dei 30 milioni promessi. Il principale gruppo finanziatore, Winners Alliance, aveva la facoltà (ma non l’obbligo) di fornire ulteriori 19 milioni di dollari. A condizione che la Gst mostrasse progressi operativi e nell’ingresso di nuovi investitori. Winners, che si definisce una “filiale a scopo di lucro della Professional Tennis Players Association”, ha contribuito a garantire il nuovo finanziamento, ma non ha voluto rilasciare commenti.