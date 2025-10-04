McTominay ha segnato una sola rete quest’anno, ma è la media identica ad un anno fa (Tuttosport)

Dopo le prime cinque partita di campionato e due di Champions si è già parlato di crisi di McTominay. Ne ha scritto nei giorni corsi la Gazzetta sottolineando che lo scozzese sta avendo un inizio stagione non all’altezza del campionato scorso che è stato eccezionale. Il motivo è in parte addotto alla difficoltà di convivenza tra lui e De Bruyne. Dati alla mano però oggi Tuttosport smentisce queste voci.

“Nel Napoli non esiste una crisi del gol da parte di nessuno degli interpreti, soprattutto quelli che hanno portato il terzo scudetto sulle maglie azzurre. A cominciare da McTominay, il cui raggio di azione è stato limitato dalla presenza di De Bruyne. Conte non aveva altra scelta: per mettere in campo il campione belga, avrebbe dovuto rinunciare ad uno dei centrocampisti-simbolo della passata stagione, oppure creare la formula dei Fab Four. Finora ha scelto la seconda, ma non è detto che prima o poi torni al 4-3-3 che tanto bene ha fatto al Napoli dello scorso anno”

Un gol per McTominay come la passata stagione

“Finora McTominay ha realizzato una sola rete, all’esordio con il Sassuolo, cioè, la media identica ad un anno fa (gol nel 3-1 al Como alla sua terza con il Napoli). Un solo gol anche per Lucca (era all’Udinese) e per Anguissa che aveva un gol all’attivo anche dopo le prime 5 giornate del campionato scorso (2-1 contro il Parma). Ancora a secco Politano, Neres e Noa Lang (proviene dal Psv), condizione identica al campionato del terzo scudetto. Politano segnò il primo gol alla sesta giornata (Napoli-Monza 2-0), idem per Neres che andò a segno per la prima volta alla settima contro il Como (3-1). Nessun allarme, i gol arriveranno per tutti”.