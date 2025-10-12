Mbappé: «Sergio Ramos era un vero capitano, presente per tutti anche nella vita»

A Telefoot: «Mi ispiro a lui. I miei discorsi nello spogliatoio in parte devo prepararli, per un'altra parte sono spontanei. Cerco di unire il gruppo e di assumermi responsabilità»

Kylian Mbappé ha rilasciato un’intervista a Telefoot, in vista della sfida all’Islanda che la nazionale francese dovrà affrontare domani. Focus del suo intervento il ruolo del capitano della nazionale con un interessante riferimento a Sergio Ramos come modello assoluto, dentro e fuori dal campo. Di seguito un estratto significativo delle sue dichiarazioni.

Mbappé: «Ramos era un vero capitano, anche nella vita era presente per tutti»

Sul ruolo da capitano:

«Il mio ruolo è quello di unire il gruppo. È meraviglioso avere questa opportunità e questa responsabilità all’interno di una squadra che è cambiata molto negli ultimi anni. Funziona sempre quando do consigli ai miei compagni di squadra. La volontà dell’allenatore, come la mia, è quella di permettere a ciascuno di esprimersi nello spogliatoio. Non abbiamo alcun problema di comunicazione. Ognuno ha il proprio spazio, glielo concediamo, e può parlare quando lo desidera.»

Sul modello a cui si ispira:

«Conoscevo Sergio Ramos, ed era un vero capitano. Anche nella vita, nello spogliatoio, era presente per tutti. Anche se non era capitano a Parigi, si comportava come se lo fosse. Marquinhos incarna perfettamente la figura del capitano al Psg.»

Su Lloris:

«Ho avuto molti capitani in nazionale. Lloris è stato un eccellente capitano e un vero collante per il resto della squadra. Si è sempre comportato in modo esemplare. È una persona che mi ha ispirato.»

Sul discorso prima della Croazia:

«Ci sono elementi nei miei discorsi che preparo in anticipo. È stato un mix di spontaneità e preparazione; il commissario tecnico aveva già fornito alcuni dettagli.»