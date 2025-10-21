Home » Cultura e società » Mondo tifo

Mazzarri con Aronica e Gargano insegnava calcio a Chelsea e City, Conte con 200 milioni di mercato si fa umiliare

I tifosi del Napoli scatenati sui social dopo la sconfitta del Napoli col Psv: "Cambi psicopatici di Conte". E parte il #conteout

Napoli's Scottish midfielder #08 Scott McTominay (L) heads the ball past PSV Eindhoven's Czech goalkeeper #32 Matej Kovar (C) and scores his team first goal during the UEFA Champions League, league phase football match between PSV Eindhoven and Napoli at the Philips Stadium, in Eindhoven, on October 21, 2025. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

Il Napoli perde rovinosamente a Eindhoven contro il Psv nella terza gara dei gironi di Champions. Dopo il 6-2 rimediato dagli uomini di Conte i tifosi azzurri sui social si sono scatenati come atteso:
Lello Pinto #PSVNapoli Napoli sulle gambe e il PSV li sfracella. Cambi psicopatici di Conte toglie Spinazzola per un inutile Guiterrez. 10 McTominay e Neres titolare con un altro allenatore. #ConteOut. Te ne devi andare!
zerogradikelvin Nemmeno con Mazzarri abbiamo fatto così schifo #PSVNAPOLI
Lello Pinto #PSVNapoli Con Spalletti in Olanda 1-6 con Conte 6-2. Ho detto tutto! #ConteOut IMMEDIATAMENTE. Difficile da digerire e penso che non ci rialziamo più anche in Campionato.
M4nuel Mazzarri con Aronica e Gargano insegnava calcio a Chelsea e City, Conte con 200 mln di mercato si fa umiliare dalla presa Bosch

DoMENico CDa tifoso del #Napoli oggi era meglio essere arrestato che vedere sto scempio.
Vincenzo Castaldo La peggior prestazione europea del Napoli di tutti i tempi per distacco, faccio fatica a ricordare un abominio simile
AntoNellaLu È come film di orrore #PSVNapoli
Stefano Russo #PSVNapoli li HA DISTRUTTI pure fisicamente. I giocatori del Napoli non si reggono in piedi. Lezione di calcio al presuntuoso Conte
Marco Di Maro Punto di non ritorno. O il Napoli si alza subito e incalana un filotto di vittorie convincenti o la stagione va completamente in vacca. Conte, se ci sei batti un colpo. #PSVNapoli
𝐜𝐡𝐢𝐛𝐢 ☽̶☾  ~ quella ciabatta di lucca si è fatto pure espellere preferisco chiudermi in mutismo per il mio bene #PSVNapoli
Tony79 #conteout subito!!! 9 infortunati, 350 mln spesi in 2 anni, 3 sconfitte in 8 partite ed una caterva di goal subiti!! Peggio di Garcià
