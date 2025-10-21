Mazzarri con Aronica e Gargano insegnava calcio a Chelsea e City, Conte con 200 milioni di mercato si fa umiliare

Un tifoso del Napoli fermato a Eindhoven: «Trattati da criminali, volevamo bere una birra. Neanche il biglietto rimborsato»

Il racconto all'Ansa: «Non premio vedere la partita e abbiamo perso i soldi. La polizia olandese ci ha minacciati, siamo circondati e perquisiti senza aver fatto nulla»