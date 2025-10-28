Martinez in stato di choc, un malore tra le possibili cause dell’incidente (Gazzetta)

Le prime ricostruzioni sull'incidente costato la vita ad un 81enne. "L'uomo sulla carrozzina aveva già dato segnali di instabilità metri prima, poi improvvisamente si era spostato a sinistra per invadere la carreggiata. Martinez non ha potuto evitare l’impatto".

La Gazzetta dello Sport riferisce tutti i dettagli in merito circa il tragico incidente che stamattina ha visto protagonista il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, ed un 81enne in carrozzina rimasto ucciso dallo schianto col Suv del calciatore.

“L’incidente è accaduto alle 9.43, in via Bergamo a Fenegrò in provincia di Como, nelle vicinanze del centro sportivo nerazzurro: l’anziano è stato colpito dalla vettura dello spagnolo. Nonostante l’intervento dei soccorsi, compresi elicottero, ambulanza e carabinieri, per l’uomo è stato constatato il decesso sul posto”, riferisce la Rosea.

Martinez in stato di choc, le prime ricostruzioni dell’incidente

“Martinez non ha riportato ferite, ma era in stato di choc. I militari della compagnia della vicina Cantù, arrivati sul luogo, hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità”, si legge.

Gazzetta, poi, entra nel merito del tragico incidente scrivendo:

“La via in cui è avvenuto l’incidente lambisce il paese ma è fuori del caseggiato. È a una corsia per senso di marcia, senza spartitraffico, e ai lati, vi sono altre due piccole corsie delimitate da una linea continua gialla. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sulla carrozzina aveva già dato segnali di instabilità metri prima, poi improvvisamente dal lato della pista ciclabile si era spostato a sinistra per invadere la carreggiata, dove sopraggiungevano le auto nello stesso senso di marcia: tra loro, per prima, quella del portiere nerazzurro che non ha potuto evitare l’impatto. Inutile anche il tentativo di soccorrere l’ottantunenne dello stesso Martinez e degli altri automobilisti. A testimoniare l’accaduto, anche la donna che guidava la vettura dietro a quella dello spagnolo, accortasi del movimento anomalo della carrozzina elettrica»

Per quanto riguarda infine le possibili cause dell’incidente: “Non è esclusa l’ipotesi che l’anziano abbia avuto un malore e per questo abbia perso il controllo. In segno di lutto, l’Inter ha deciso di cancellare la conferenza stampa di Chivu prevista per le 14, mentre la squadra si è regolarmente allenata (ovviamente senza Martinez), anche se profondamente turbata da quanto accaduto”.