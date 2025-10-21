Marco Donadel promosso allenatore del Montreal, un italiano in Mls

Il Montreal ha annunciato Marco Donadel come nuovo allenatore. L’ex centrocampista è stato infatti ufficialmente confermato dalla società di Joe Saputo alla guida della prima squadra dopo gli ultimi mesi da tecnico ad interim. Donadel peraltro sempre a Montreal aveva chiuso la sua carriera da calciatore prima del ritiro e del ritorno in Italia dove ha iniziato la sua nuova vita.

L’allenatore italiano, originario di Conegliano, dallo scorso 24 marzo il tecnico italiano ha assunto la carica di allenatore ad interim, ottenendo la prima vittoria ai rigori nel primo turno del Telus Canadian Championship contro il Toronto FC il 30 aprile e la sua prima vittoria in MLS contro il New York City il 10 maggio.

Luca Saputo, Direttore Senior del Reclutamento e della Metodologia Sportiva del CF Montréal, ha dichiarato: «Siamo lieti di confermare Marco Donadel come allenatore del Club. Siamo certi che Marco abbia le qualità necessarie per guidare il Club e aiutarci a realizzare le nostre ambizioni».

L’allenatore italiano, originario di Conegliano, a 42 anni prende in mano la squadra canadese di MLS a seguito di una carriera in costante crescendo, dalle giovanili della Fiorentina, passando per collaboratore tecnico di Vanoli, rivestendo il ruolo di vice allenatore allo Spartak Mosca e di tecnico al comando dell’Ancona. Terminato un apprendistato di qualche mese, adesso è ufficialmente la nuova guida del Montreal.

Marco Donadel ha detto:

«Sono felice di continuare il mio percorso come allenatore del Montréal. Ho un legame profondo e bellissimi ricordi con questa città. Prima come giocatore e ora come membro dello staff tecnico. Ringrazio il club per la fiducia che mi ha dato nel continuare a guidare la squadra»