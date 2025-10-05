Marchegiani: «La partita del napoli è cambiata quando è entrato De Bruyne»

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l’ex portiere Luca Marchegiani che ha commentato la prestazione del Napoli nella sfida contro il Genoa

«In questo momento non è una squadra risolta, ma sta trovando delle soluzioni diverse rispetto all’anno scorso, non so fino a che punta continuerà a far giocare tutti insieme i centrocampisti. Il doppio impegno lo aiuta a gestire la situazione, ma mettendo dentro De Bruyne la partita è cambiata.

A Conte riconosco che è bravissimo nel riuscire a far quadrare tutte le situazioni. Quest’anno dovrà fare ancora qualcosa, non può basarsi sull’anno scorso perché la squadra è cambiata»

Su De Bruyne

«De Bruyne ha cambiato il passo offensivo del Napoli, parliamo tanto dei doppi impegni ma il Napoli nel secondo tempo è venuto fuori bene e nel primo ha faticato un po’. De Bruyne è in grande crescita, giocare in Serie A al di là del livello assoluto è qualcosa di diverso rispetto ad altri tornei. C’è meno spazio, e giocatori del suo ruolo sono marcati in Italia, perciò un adattamento è indispensabile e lui lo sta facendo bene, partita dopo partita sembra trovare qualche certezza in più. Spinazzola è veloce e gioca destro e sinistro indistintamente»