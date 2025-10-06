Lo stile Conte: volare basso per ritrovarsi in alto (Gazzetta)

Chi la dura la vince. Se ne è andato un altro pezzettino di stagione e nuove risposte ne sono arrivate a Conte, che sa di dover recitare un ruolo da protagonista

“Va bene, va bene, va bene così, canterebbe Vasco Rossi e ci sta di dover attraversare un vita spericolata, perché poi il calcio non fa sconti neanche ai campioni d’Italia e per riuscire a starsene a spasso tra le stelle – e sognare ancora – bisogna inventarsi scelte alternative, potendo se lo permettere: con una panchina tanto lunga, e un turnover che di conseguenza ha un senso, è possibile uscire dal tridente e calarsi nella nuova realtà, che sa di muscoli e talento, di intelligenza ed atletismo, di De Bruyne e anche di Spinazzola che entrando hanno provveduto a cambiarla con Anguissa, versione double-face come il Napoli“.

Scrive così Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport dopo la vittoria del Napoli contro il Genoa di ieri. Una vittoria sofferta che lascia due nuovi infortuni alla squadra di Conte, ma anche delle certezze. “Chi la dura la vince. Se ne è andato un altro pezzettino di stagione e nuove risposte ne sono arrivate a Conte, che sa di dover recitare un ruolo da protagonista”.

Giordano si sofferma su Conte, sulle sue parole a fine gara e definisce lo stile Conte

“Lo stile Conte: volare basso per ritrovarsi in alto”