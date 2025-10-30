Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Liverpool sfottuto persino dai tifosi di San Marino: «Per favore, giocate contro di noi»

Lo scrive lo Spiegel. La situazione è così grave che perfino l’ultima squadra del ranking Fifa si permette di prenderli in giro. «Com’è possibile che questi siano i campioni della Premier?»

liverpool

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) celebrates after scoring their fourth goal during the English Premier League football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield in Liverpool, north west England on April 27, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Dopo l’eliminazione agli ottavi di Coppa di Lega e una sola vittoria nelle ultime sette partite ufficiali, Arne Slot è finito sotto la lente d’ingrandimento al Liverpool. La situazione è così grave che perfino l’ultima squadra del ranking Fifa si permette di sfotterli. Il Sun ha già ipotizzato un suo possibile esonero dopo il pesante 0-3 contro il Crystal Palace.

Liverpool, da campione a zimbello

Non sono mancati neppure gli sfottò. Lo racconta Der Spiegel: «Per favore, giocate contro di noi», ha scritto su X un popolare account dei tifosi della nazionale di San Marino, ultima nel ranking Fifa.

Lo stesso account ha poi pubblicato un famoso meme che mostra Peter Parker (Spider-Man) senza occhiali, che scambia il logo della nazionale sammarinese per quello del Liverpool, salvo accorgersi dell’errore una volta indossate le lenti.

 

 

Slot: «Con tutti i cambiamenti di quest’estate, serve tempo per rendere al meglio» (Tmw)

Slot ha parlato dei tanti cambiamenti di formazione cui sta abituando in questo inizio di stagione:

«Non si tratta solo di nuovi acquisti, ho in rosa un sacco di ottimi giocatori, quindi qual è la tua formazione migliore? Ci sono molte cose che entrano in gioco. La squadra che affronti, le tattiche con cui gioca l’altra squadra, la forma del giocatore e le connessioni tra i giocatori. Penso che se si considerano tutti i grandi club del mondo, tutti hanno più di 11 giocatori in grado di giocare una partita. Per me, dopo i tanti cambiamenti che abbiamo avuto durante l’estate, mi aspettavo che potesse volerci del tempo, anche dopo aver vinto sette partite di fila»

