Liverpool sfottuto persino dai tifosi di San Marino: «Per favore, giocate contro di noi»

Lo scrive lo Spiegel. La situazione è così grave che perfino l’ultima squadra del ranking Fifa si permette di prenderli in giro. «Com’è possibile che questi siano i campioni della Premier?»

Dopo l’eliminazione agli ottavi di Coppa di Lega e una sola vittoria nelle ultime sette partite ufficiali, Arne Slot è finito sotto la lente d’ingrandimento al Liverpool. La situazione è così grave che perfino l’ultima squadra del ranking Fifa si permette di sfotterli. Il Sun ha già ipotizzato un suo possibile esonero dopo il pesante 0-3 contro il Crystal Palace.

Liverpool, da campione a zimbello

Non sono mancati neppure gli sfottò. Lo racconta Der Spiegel: «Per favore, giocate contro di noi», ha scritto su X un popolare account dei tifosi della nazionale di San Marino, ultima nel ranking Fifa.

¿Cómo es posible que el Liverpool pasó de ser el campeón de la Premier League a ser esto? — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) October 29, 2025

Fui a comprar unas facturas y cuando volví ya le hicieron dos goles al Loserpool. https://t.co/5kcAx18eD6 pic.twitter.com/tZTVsqiuiZ — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) October 29, 2025

Lo stesso account ha poi pubblicato un famoso meme che mostra Peter Parker (Spider-Man) senza occhiali, che scambia il logo della nazionale sammarinese per quello del Liverpool, salvo accorgersi dell’errore una volta indossate le lenti.

Slot: «Con tutti i cambiamenti di quest’estate, serve tempo per rendere al meglio» (Tmw)

Slot ha parlato dei tanti cambiamenti di formazione cui sta abituando in questo inizio di stagione:

«Non si tratta solo di nuovi acquisti, ho in rosa un sacco di ottimi giocatori, quindi qual è la tua formazione migliore? Ci sono molte cose che entrano in gioco. La squadra che affronti, le tattiche con cui gioca l’altra squadra, la forma del giocatore e le connessioni tra i giocatori. Penso che se si considerano tutti i grandi club del mondo, tutti hanno più di 11 giocatori in grado di giocare una partita. Per me, dopo i tanti cambiamenti che abbiamo avuto durante l’estate, mi aspettavo che potesse volerci del tempo, anche dopo aver vinto sette partite di fila»