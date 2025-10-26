Il Liverpool non fa che perdere, per Slot gli avversari hanno imparato ad affrontarli

Il Guardian riporta le sue parole nel post-gara. «Non abbiamo ancora trovato una risposta, ieri ci siamo preparati solo sui lanci lunghi e su quelli abbiamo preso gol». Intanto l'Arsenal può andare a +7

Arne Slot e il suo Liverpool hanno perso (di nuovo). Questa volta sul campo del Brentford per 3-2. È la maledizione dei campioni. In Premier League ora in testa c’è l’Arsenal con un sorprendente Sunderland al secondo posto. Il Liverpool è fuori dalla Champions con 15 punti al sesto posto, con 4 sconfitte e ben 14 gol subiti in 9 partite. Quest’oggi può essere persino scavalcato dal Tottenham e dal Crystal Palace. Il Guardian ha analizzato la situazione riportando anche le parole dell’allenatore dei Reds.

Slot ha ammesso che la sconfitta del Liverpool di ieri è stata la peggiore (Guardian)

Si legge così sul quotidiano inglese:

“Arne Slot ha ammesso che la sconfitta di ieri contro il Brentford è stata “forse” la più deludente da quando è allenatore del Liverpool, e ha riconosciuto che gli avversari sembrano aver capito come giocare contro di loro. «Le squadre hanno un certo stile di gioco contro di noi e non abbiamo ancora trovato una risposta, e andare ogni volta sotto per 1-0 non aiuta molto». […]

Il gol d’apertura del Brentford è nato da un lancio lungo di Michael Kayode, un’arma sempre più familiare. I lanci lunghi, ha detto Slot, sono stati «l’unica cosa che abbiamo fatto ieri sul campo di allenamento, in preparazione. E per la partita di oggi. Il Brentford è noto anche per gli ottimi calci piazzati, ma è anche noto, a mio parere, per un fantastico contropiede». Il secondo gol è arrivato su contropiede, subito dopo la caduta di Cody Gakpo in area. […] La sconfitta è stata la quarta consecutiva per il Liverpool in campionato; se l’Arsenal battesse il Crystal Palace domenica, sarebbe in vantaggio di sette punti sui campioni.

«Non siamo competitivi perché subiamo troppi gol. Se si cambiano molte cose durante l’estate, non credo sia una sorpresa che possa andare un po’ così, ma non mi aspettavo che andasse così con quattro sconfitte di fila.»”