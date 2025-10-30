Liverpool deriso dai suoi stessi tifosi, che urlano a Slot: «Ti stai facendo esonerare» (Athletic)

Il Liverpool ha perso 3-0 contro il Crystal Palace in casa, in Carabao Cup. E’ la quinta partita nelle ultime sei che i Reds perdono.

Liverpool in crisi, perde 3-0 contro il Crystal Palace in Carabao Cup

The Athletic scrive:

“Mentre la pioggia si abbatteva su Anfield e i sedili si svuotavano molto prima della fine del match, il suono prevalente all’interno dello stadio era quello dei tifosi del Crystal Palace che festeggiavano la terza vittoria stagionale sul Liverpool. È stato un netto contrasto con questo periodo l’anno scorso, quando i campioni della Premier League erano in piena corsa al titolo e Arne Slot stava ricevendo plausi per il modo in cui aveva la sua squadra in competizione su tutti i fronti. Ieri, però, è stato oggetto di insulti da parte dei tifosi, che gli urlavano «Ti stai facendo esonerare». Sei sconfitte in sette partite hanno trasformato il Liverpool in uno zimbello. Eppure in piedi in disparte, fradicio e con lo sguardo perso nel vuoto, Slot ha aspettato pazientemente il fischio finale prima di applaudire la piccola percentuale di tifosi che era rimasta fino alla fine. Sa che sono ancora con lui, ma la loro pazienza sta iniziando a raggiungere il limite.

L’ultima volta che il Liverpool ha perso le ultime cinque partite contro avversari inglesi è stato nel 1953. La partita di sabato contro l’Aston Villa in Premier League varrà tanto. Nonostante i dieci cambi nell’undici iniziale in Carabao, Slot ha affermato di non avere rimpianti e che ha sempre fatto riposare i giocatori chiave nei primi turni della Coppa di Lega, ma la differenza era che non faceva affidamento su tanti giovani. Ha puntato sugli adolescenti Amara Nallo e Wellity Lucky, mentre in panchina c’erano giocatori dell’Academy. Tuttavia, la buona volontà del tecnico non durerà per sempre. Il Liverpool sta attraversando una crisi e ora viene deriso: deve necessariamente cambiare qualcosa”.