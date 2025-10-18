Home » Il Campo » Champions e calcio estero

La Liga ha censurato in Tv la protesta dei calciatori durante Oviedo-Espanyol (Paìs)

Solo chi era allo stadio ha potuto vedere 22 calciatori immobili al fischio di inizio, per circa 20 secondi. Lo sciopero (contro Villarreal-Barcellona a Miami ndr) era stato annunciato e si conferma per tutte le altre gare

Tebas la liga negreira Superlega, olmo fair play finanziario

The president of Spanish Liga Javier Tebas is pictured during an AFP interview in Madrid on October 21, 2020. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Come avevamo già anticipato partendo dal Mundo Deportivo, durante Oviedo-Espanyol (e tutte le altre gare fatta eccezione per quella del Barcellona e del Villarreal) c’è stata una forma di protesta contro la Liga da parte dei calciatori. Tutti sono rimasti immobili. I 22 giocatori sono rimasti fermi come statue in campo per i primi secondi, in segno di protesta contro il piano della Liga di spostare Villarreal-Barcellona il 20 dicembre a Miami.

Il pubblico di El Tartiere – racconta il Paìs – ha potuto assistere alla protesta, ma non chi ha seguito la partita su Movistar, la cui trasmissione è controllata da LaLiga, che ha censurato le immagini della protesta, proprio come due settimane fa, quando è stato reso omaggio a Gaza a San Mamés. Dopo venticinque secondi dall’inizio della partita, quando l’attenzione è tornata sul campo dopo aver mostrato un’immagine aerea dello stadio e un’altra degli allenatori, la protesta era già terminata.

La censura tv della Liga, che oscura la protesta dei giocatori in Oviedo-Espanyol (Pais)

Continua così il quotidiano:

“Al di là del clamore suscitato dall’ultimo taglio televisivo da parte dell’associazione dei dirigenti, la scena di tutti i giocatori fermi simboleggiava la protesta dei giocatori della Prima Divisione contro l’intenzione dell’associazione dei dirigenti di spostare la partita Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti.

L’Associazione dei Calciatori Spagnoli (Afe) ha utilizzato una foto per denunciare simbolicamente la mancanza di trasparenza, dialogo e coerenza de LaLiga. L’immagine segna una svolta nella controversia e si prevede che si ripeterà nelle restanti partite della nona giornata. L’Afe, tuttavia, ha chiarito di aver tenuto i giocatori del Barça e dei Yellows fuori dalla questione”.

Questo il comunicato dell’Afe, come riportava il Mundo Deportivo:

«Il sindacato ha deciso di escludere dall’iniziativa i calciatori di Barcellona e Villarreal, nonostante condividano la posizione dei colleghi. Alla luce dei continui rifiuti e delle proposte irrealistiche della Liga, l’Associazione spagnola dei calciatori respinge categoricamente un progetto che non ha l’approvazione dei principali attori del nostro sport.

E chiede che l’associazione dei datori di lavoro istituisca un tavolo di negoziazione in cui vengano condivise tutte le informazioni sul progetto. Si chiede anche di ascoltare le esigenze e le preoccupazioni dei calciatori. Garantendo la tutela dei loro diritti lavorativi e il rispetto delle normative vigenti»

Correlate