Sul Corsera. Gattuso sta portando avanti la sua «missione»: preparare l’italia per fine marzo, per quelle due gare. Quello è lo scoglio da superare

L’Albania fa un favore all’Italia, toglie di torno la Serbia di Vlahovic (Condò)

Paolo Condò scrive della Nazionale e sottolinea giustamente che la notizia della serata è la sconfitta della Serbia in casa contro l’Albania, il che lancia gli albanesi al secondo posto in classifica ed elimina la Serbia che sarebbe stata l’avversario più insidioso per i play-off.

Scrive Condò per il Corriere della Sera:

La notizia più interessante della serata è la sconfitta casalinga della Serbia contro l’Albania, risultato che rovescia le gerarchie del girone K alle spalle dell’Inghilterra e probabilmente toglie di torno Vlahovic, Samardzic e Pavlovic, i più pericolosi dei potenziali avversari che ci spetteranno all’ultimo playoff. Sì, con la testa noi siamo già lì. Ci siamo da tempo, perché era intuibile fin dal giorno della nomina di Gattuso che la partecipazione azzurra ai Mondiali si sarebbe giocata a fine marzo, e così sarà.

Gattuso sta portando avanti la sua «missione»: preparare l’italia per fine marzo dopo quelle due gare, Rino Gattuso ha detto e continua a dire tutte le cose che è necessario enunciare in un mondo nel quale la concentrazione è il più inafferrabile dei tesori.

Il compito di Gattuso era quello di usare le sei partite del girone rimaste per costruire un’italia in grado di passare il doppio playoff di marzo e andare ai Mondiali, e a metà di questo percorso si può dire che la tabella di marcia sia per ora rispettata. Forse anche qualcosa di più. La Nazionale sta crescendo in consapevolezza: dopo la tensione del debutto.