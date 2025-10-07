L’agente di Soulé: «Non è stato convocato dall’Argentina, potrebbe ricevere la chiamata della nazionale italiana»

L’Argentina non lo convoca, l’Italia lo stuzzica da tempo. Ora Matias Soulé valuta seriamente di dire sì alla proposta azzurra, già presentata mesi fa da Spalletti. A confermarlo è stato Martin Guastadisegno, l’agente dell’attaccante giallorosso, a LaRoma24.it: «Matias sta lavorando tanto per la nazionale, è l’unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto. Sta diventando un leader in una squadra importante come la Roma e merita una chance. Sappiamo che l’Argentina ha tanti calciatori in quel ruolo, ma la convocazione con questa continuità nelle prestazioni, Matias la meriterebbe. Il suo sogno è giocare un Mondiale».

Soulé convocato da Gattuso? E se la convocazione non dovesse arrivare nelle prossime settimane? A rivelarlo è il procuratore:

«Soulé è italo-argentino e a questo punto non so che potrebbe succedere se la situazione con l’Albiceleste non si dovesse sbloccare. Tutto è in piedi in questo momento. Matias avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con la nazionale italiana».

L’ex juventino finora non ha mai esordito con la nazionale maggiore argentina, frenato dalla concorrenza. A Gattuso servirebbe invece un attaccante di qualità per la rincorsa al Mondiale. Ci aveva provato anche Spalletti un anno e mezzo fa, come rivelato dallo stesso Soulé: «Spalletti mi voleva per Euro 2024, ma in quel momento la mia priorità era l’Argentina». Chissà se ora le cose potrebbero cambiare.