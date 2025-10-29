La sconfitta di Alcaraz a Parigi dà un assist a Sinner: se vince, torna numero 1 al mondo (Gazzetta)
Lo spagnolo è a 11250 punti e Sinner, vincendo a Parigi andrebbe a 11500 punti. Il 9 novembre Alcaraz tornerà in vetta, ma con la possibilità di essere superato di nuovo se perdesse le Finals.
Jannik Sinner potrebbe tornare ad essere il numero 1 al mondo se vincesse il Masters 1000 di Parigi. Carlos Alcaraz ha infatti perso al secondo turno contro Norrie ed è stato eliminato.
Il Masters 1000 di Parigi può far tornare Sinner numero 1 al mondo
La Gazzetta dello Sport scrive:
Parigi toglie, Parigi dà. Jannik Sinner, che inizia oggi contro Zizou Bergs la sua campagna nell’ultimo Masters 1000 della stagione, ha la possibilità di cancellare il cattivo ricordo della finale al Roland Garros persa, tornando al numero 1 la prossima settimana. Una chance che alla vigilia del 1000 francese pareva difficile, quasi remota, se non che Carlos Alcaraz, in completo stato confusionale sul (lentissimo) veloce indoor della Defense Arena, ha perso all’esordio spalancando la porta della rimonta a Jannik. Ora Sinner può puntare dritto al titolo che lo catapulterebbe nuovamente sul trono.
Lo spagnolo, dopo la sconfitta, si ferma a 11250 punti e Sinner, vincendo a Parigi andrebbe a 11500 punti ritrovandosi nuovamente re del tennis il 3 novembre. Il 9, poi scadranno i punti delle Finals 2024 (1500 per l’azzurro, 200 per lo spagnolo) e Alcaraz tornerà in vetta al ranking ma con la possibilità di essere superato di nuovo da Sinner che potrebbe addirittura agguantare il trofeo di numero 1 di fine anno. Come? Jannik dovrà confermare il titolo da imbattuto come lo scorso anno con Carlos che non dovrà vincere più di due partite (o trionfare perdendo un match nel round robin a patto che spagnolo vinca una sola partita).