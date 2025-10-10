La proposta della Gazzetta: perché non istituire il Nobel per lo Sport? E propone Sinner

Premio Nobel per lo Sport 2025? Un paladino dell’inclusione. Nessuno è stato iconico come Pogacar e Duplantis. Perché non Sinner, a lungo re del mondo, che ha portato il tennis nell’era della dinamite, tanto cara ad Alfred Nobel?

È stato assegnato in queste ore il Premio Nobel per la pace 2025 che va a Maria Corina Machado, “una coraggiosa e impegnata paladina della pace, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente, così il comitato del Nobel leggendo la motivazione dell’assegnazione del premio. Sulla Gazzetta dello Sport Luigi Garlando lancia una provocazione o forse un invito, perché non istituire anche un Nobel per lo Sport?

“Sarebbe così assurdo aggiungere un Nobel per lo Sport che è cultura, linguaggio e ha assunto un ruolo sociale sempre più importante? Lo sport non è il parco giochi della società, è la società. Non sarebbe l’atleta dell’anno, molto di più. Uno sportivo da Nobel dovrebbe essere un’eccellenza agonistica che ha inciso anche nella vita civile: Bartali, Muhammad Ali, le calciatrici iraniane…Oppure uno sportivo diventato icona della sua disciplina (Pelé, Jordan…) o che ne ha fatto sterzare la storia con invenzioni (Fosbury, Sacchi…) o battaglie (Bosman). Premio Nobel per lo Sport 2025? Un paladino dell’inclusione. Nessuno è stato iconico come Pogacar e Duplantis. Perché non Sinner, a lungo re del mondo, che ha portato il tennis nell’era della dinamite, tanto cara ad Alfred Nobel?”