«La prima partita di Ancelotti a San Siro fu un provino con la maglia dell’Inter. Gli fu preferito Beccalossi»

Negli studi di Sky Sport è ospite Alberto Cerruti che parla del suo libro “dal vostro inviato, mezzo secolo con i grandi del calcio”. Tanti gli aneddoti e i ricordi presenti del libro, uno che ricorda Cruijff e l’altro di Ancelotti

Su Cruijff: «Ricordo di averlo visto a San Siro non con la maglia dell’Ajax, non con la maglia dell’Olanda ma con quella del Milan. Con la maglia rossonera in un torneo organizzato dal grandissimo presidente Berlusconi, il primo Mundialito. Lui giocò in prestito con la maglia del Milan».

L’esordio di Ancelotti a San Siro

«L’altro aneddoto di cui parlo nel libro riguarda Carlo Ancelotti. Se chiedi ai tifosi quando è stata la prima partita di Ancelotti a Sansiro tutti direbbero Parma, Roma o Milan. No, è stata con la maglia dell’Inter. Ancelotti che era un grande tifoso dell’Inter e di Mazzola in particolare, fu provato il 20 maggio 1978 nell’Inter titolare allenata da Bersellini con la maglia numero 10. Allora era Ancellotti, con 2 l. Ha giocato di fianco ad Altobelli, però poi l’Inter preferì Beccalossi. Ancelotti aveva 20 anni e rimase al Parma e fu venduto alla Roma. Ha esordito in seri A con la maglia della Roma».

