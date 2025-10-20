La Liga a Miami è un mezzo promozionale scadente, trattano lo sport come una mucca (El Paìs)

"Il tifoso, quel soggetto romantico e sempre più esotico, diventa una comparsa. Tebas sta vendendo l'anima del campionato: il calcio senza legittimità sociale è solo affari"

La Liga spagnola sbarca a Miami Villarreal-Barcellona. “Le migliaia di tifosi che riempirebbero gli spalti di casa la guarderanno in televisione – scrive Manuel Jabois sul Paìs – Ci saranno voli transoceanici. Un viaggio intercontinentale si aggiunge a un programma francamente divertente. Ci saranno, naturalmente, molti milioni per entrambi i club, perché queste cose non si fanno per amore. Ciò che si ottiene non è solo adulterare la Liga sportivamente ed economicamente, ma trasformarla in uno strumento promozionale con cui inviare i loro migliori venditori per attirare l’attenzione che altrimenti non otterrebbero. Incapaci di competere con la Premier League e di fronte a un evidente calo di valore, il calcio spagnolo e il suo capo, Javier Tebas, stanno cercando di vincere con mezzi scadenti, trasferte che screditano la concorrenza e alimentano lo spettacolo itinerante, come già la Federazione aveva fatto prima di loro quando cedette la Supercoppa all’Arabia Saudita”.

“Il calcio – continua l’editorialista – apparteneva ai tifosi e ai giocatori prima che diventasse una questione di televisione, e di organizzazioni che, invece di gestire una competizione, sembrano gestire una mucca. Oggi, le proteste che gli stessi giocatori agitano contro la partita di Miami vengono grottescamente messe a tacere dalla televisione, tra segnali di impegno per la pace. Il tifoso, quel soggetto romantico e sempre più esotico, diventa una comparsa. Nella migliore delle ipotesi, un cliente fedele; nella peggiore, una specie di persona fastidiosa che ricorda che questa era una partita. Chi va a Miami lo farà come chi partecipa a un festival: ci saranno influencer, un deejay tra un tempo e l’altro, e un’area vip dove si mangeranno hamburger gourmet, probabilmente smash. Non si tratta di conquistare tre punti, ma di fare profitto”.

Tebas, che parla sempre di modernità, sta usando la formula perfetta: vendere l’anima del calcio con una garanzia giuridicamente vincolante. Ciò che è in gioco non è solo la sede fisica di una partita, ma la natura del contratto di lavoro, l’identità del campionato e, in ultima analisi e in modo spiacevole, la legittimità sociale del calcio professionistico spagnolo. Spostarsi fuori dal territorio nazionale crea tensione con l’idea di “campionato nazionale”: che valore ha giocare il campionato all’estero quando i propri tifosi sono esclusi? Quanto del carattere popolare locale viene sacrificato per abbracciare uno spettacolo globale? La protesta dei giocatori può essere letta come un rifiuto della mercificazione senza alcuna controparte visibile per coloro che rendono possibile lo spettacolo. Loro li pagano i club; chi paga i tifosi?”.

Jabois invita a non catalogare questa cosa come “di poco conto. È un crocevia tra due visioni del calcio professionistico: una che lo vede come un business globale senza radici, l’altra che lo vede come uno spettacolo e un business con diritti, con legami locali. E in definitiva: se i viaggi internazionali diventano la norma, il calcio cessa di essere un’attività con radici locali e diventa una piattaforma itinerante dipendente dal marketing globale. E che fine fa la vocazione dello sport professionistico come legame sociale in una comunità?”.