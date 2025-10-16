Juventus, la Uefa analizza i conti per il fair play finanziario: possibili sanzioni. Per Tuttosport Chiellini fuori dal Cda

L’esito è atteso per la primavera del 2026. Il club lo aveva anticipato nella presentazione del bilancio. Ad oggi dai revisori di Juventus e Uefa non sono state rilevate significative violazioni

La Uefa sta analizzando i conti della Juventus per verificare se hanno sforato i criteri del fair play finanziario. La notizia è stata confermata anche dal club, nel fascicolo del bilancio al 30 giugno 2025.

La Uefa analizza i conti della Juventus

Il comunicato riportato da Calcio e Finanza:

Per l’anno solare 2024 il Gruppo ha rispettato su base consolidata lo Squad Cost Ratio (il limite del parametro era pari, per il 2024, all’80%). Il Gruppo prevede inoltre, sulla base delle attuali stime di ricavi e costi correlati al calcolo di tale parametro ed in assenza di eventi non ricorrenti, di poter rispettare tale parametro anche per l’anno solare 2025. Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni Uefa, il Gruppo ha ricevuto da Uefa la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023-2024/2025. L’esito di tale procedimento – che terrà conto anche delle prospettive di andamento per l’anno in corso e per gli anni futuri dell’insieme dei parametri economico-finanziari Uefa – è atteso per la primavera del 2026 e potrebbe dare origine ad una possibile sanzione economica oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni Uefa). Si segnala infine, per completezza, che il parametro dell’Overdue Payables è sempre stato rispettato dal Gruppo e si prevede che venga rispettato anche in futuro.

In relazione a quanto sopra, si segnala che, in data 28 luglio 2023, la Prima Camera dello Uefa Club Financial Control Body ha assunto la decisione con la quale ha definitivamente chiuso il procedimento avviato in data 1° dicembre 2022 volto alla verifica del rispetto del framework regolamentare Uefa da parte di Juventus. La decisione ha comportato, inter alia, l’esclusione di Juventus dalla Uefa Conference League della stagione sportiva 2023/2024; inoltre, per effetto della decisione, Juventus è stata obbligata al pagamento di un contributo economico di 10 milioni, interamente stanziato nell’esercizio 2022/2023, di cui 2 milioni versati a settembre 2023, 4 milioni versati a settembre 2024 ed i restanti 4 milioni trattenuti a settembre 2024 dagli introiti della partecipazione alla Uefa Champions League nella stagione sportiva 2024/2025; e potrebbe essere tenuta al pagamento di un ulteriore contributo economico condizionale di 10 milioni nel caso in cui i bilanci di Juventus al 30 giugno 2023, 2024 e 2025 presentassero significative violazioni. Alla data della presente relazione finanziaria annuale non sono state rilevate dai revisori di Juventus e/o dalla Uefa significative violazioni.

Virgilio Sport riporta a riguardo:

Negli ultimi anni la Uefa è stata molto severa nell’applicare le sue norme, e la Roma ne sa qualcosa che lo scorso giugno è stata multata di 3 milioni, o il Lione che ha rischiato l’esclusione dalle competizioni europee.

Poi, un passaggio sul Cda:

Secondo quanto rivela Tuttosport, un ruolo chiave all’interno del club verrà affidato a Damien Comolli che prenderà il posto di Maurizio Scanavino. Nelle ultime ore sembra però che non ci sarà posto per Giorgio Chiellini, che a differenza di quanto si era detto nei giorni scorsi, non avrà un posto all’interno del Cda. Per lui ci sarà comunque un impegno sempre più importante nel club con una voce che sarà molto rilevante anche sulle decisioni da adottare.