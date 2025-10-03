Jarred Shaw rischia a pena di morte per delle caramelle gommose alla cannabis (Guardian)

Il giocatore di basket americano le utilizza per i dolori del morbo di Crohn, ma in Indonesia non sono legali, per questo è stato arrestato e ora rischia grosso

Il Guardian racconta oggi la storia di Jarred Shaw, giocatore di basket di Dallas, in Texas che rischia la pena di morte o una lunga pena in carcere. Era un membro chiave del Prawira Bandung, che ha vinto la Indonesian Basketball League (IBL) nel 2023, e ha segnato più di 1.000 punti in tre stagioni nel paese. Ma ora languisce in custodia cautelare ed è stato bandito a vita dalla IBL.

Il giocatore è affetto dal morbo di Crohn e per questo utilizza per curarsi delle caramelle gommose alla cannabis, ma quando ha ritirato il suo pacco in Indonesia è stato intercettato e arrestato.

Al Guardian da una prigione indonesiana ha detto «Uso la cannabis come medicina. Ho una malattia infiammatoria chiamata morbo di Crohn, che è incurabile. Non esiste medicina, a parte la cannabis, che mi impedisca di avere mal di stomaco».

L’Indonesia però adotta una linea dura contro la droga e nel 2016 ha eseguito condanne a morte tramite fucilazione di un cittadino indonesiano e di tre stranieri condannati per reati di droga. Proprio per questo il giocatore è molto preoccupato e avvilito e sta raccogliendo fondi per le sue crescenti spese legali. «Stanno facendo sembrare che io sia un grande spacciatore. Perché dovrei portare le caramelle qui per venderle? Erano per uso personale».

Pebasket asal Amerika Serikat, Jarred Dwayne Shaw (JDS) ditangkap Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terkait kasus narkoba, Rabu (7/5) pukul 21.47 WIB. Jarred ditangkap setelah menerima paket narkoba jenis Delta 9 THC (tetrahydrocannabinol) seberat 869 gram. Selengkapnya:… pic.twitter.com/DBlvthOprC — Katadata.co.id (@KATADATAcoid) May 16, 2025

Donte West, assistente legale presso LPP che si sta occupando del caso di Shaw, ha dichiarato: «La cannabis non può uccidere, ma possederla sì. Dobbiamo attirare la massima attenzione su questo caso nella speranza che una risoluzione positiva possa creare un precedente significativo. Mi impegno affinché Jarred torni a casa da sua madre».