Jackson Irvine il capitano del St. Pauli criticato dal club per le sue posizioni pro-Palestina

C’è un caso Jackson Irvine, al St.Pauli e in Bundesliga. Ha 32 anni ed è un centrocampista australiano. Ne scrive la Faz. “C’è più di un Jackson Irvine. Naturalmente il professionista del calcio dell’Fc St. Pauli, ma c’è anche il modello Irvine. Il sindacalista. Il conduttore radiofonico. L’attivista Lgbtq con il look stravagante. Irvine commenta argomenti che altri calciatori evitano. Non c’è da stupirsi, quindi, che l’australiano sia balzato all’attenzione del club. Ma ora il vortice intorno a Irvine è diventato molto grande” — così ne parla Faz.

Jackson Irvine e il membro del consiglio di sorveglianza

«Nessuno è più grande del club» – aveva scritto un utente social media sotto una foto di Irvine e sua moglie. «Questo è il nostro club, non il tuo. Te ne andrai tra pochi mesi e giocherai da qualche altra parte per un euro in più. Saremo sempre qui mentre tu non sei più di una nota a pie’ di pagina» Scrive il quotidiano tedesco: “Il problema: la moglie di Irvine ha reso pubblico su Instagram che l’utente è un certo René Born membro del consiglio di sorveglianza del club nono in classifica della Bundesliga.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jemilla Pir (@jemillapir)

L’attivismo del centrocampista australiano

A St. Pauli, la discussione su Irvine e la sua posizione sul conflitto tra Israele e Hamas, così come la sua solidarietà verso i palestinesi, si sono a lungo sovrapposti agli interessi sportivi del club. La Faz riporta: “Facciamo un appello urgente per comportarsi nell’interesse di una cooperazione rispettosa e costruttiva e nell’interesse dell’intero Fc St. Pauli” — si legge in un comunicato: “Le battaglie di fango sui social non aiutano nessuno, fanno male a tutti”.