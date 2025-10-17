In Nba si divertono a sbagliare le misure dei giocatori: non abbiamo idea di quanto sia alto Wembanyama

“Non abbiamo idea di quanto sia alto Victor Wembanyama”. Comincia così un articolo del New York Times che pare un pesce d’aprile: nel 2025, nella lega di basket più ricca e importante del pianeta non sono in grado di misurare l’altezza effettiva dei giocatori.

Dicono, pare, che – a occhio – la superstar dei San Antonio Spurs è più alta di tutti gli altri giocatori del campionato americano. “Tuttavia, c’è un po’ di confusione sulla sua altezza e, se ci fidiamo del test visivo potrebbe essere ancora in crescita”. Il punto è che “le altezze ufficiali dei giocatori non sono così affidabili come si potrebbe pensare”.

“Per anni, Kevin Durant è stato quotato 2 metri e 55 per gli Oklahoma City Thunder, anche se molti credono che sia molto più vicino ai 2 metri e 19. Due anni fa, è stato finalmente quotato 1,95. L’altezza di Wembanyama ha subito notevoli oscillazioni nelle sue due stagioni Nba (la terza inizierà la prossima settimana), come un pugile che perde peso prima della pesata e poi riprende i carboidrati prima dell’inizio del combattimento. È passato da 2,15 metri da prospetto, a 2,18 da rookie, a 2,19 e ora di nuovo a 2,18 all’inizio della sua terza stagione. E questa settimana la sua altezza ha subito ancora più incoerenze”.

Per uscirne il Nyt apre una sorta di dibattito, perché evidentemente l’uso del metro negli Stati Uniti è vietato.

Secondo il giornale l’altezza dei giocatori “non è così, ed è per questo che è così divertente discuterne. Giocatori o squadre che elencano erroneamente le altezze fanno parte del divertimento dell’Nba. Ci chiediamo se Isaiah Thomas sia alto 1,75 o se fosse in punta di piedi quando è stato presumibilmente misurato. È ancora più affascinante quando un giocatore alto non vuole essere listato alto quanto loro. Il compianto e grande Flip Saunders scherzava sul fatto che Kevin Garnett non voleva essere elencato come un giocatore di 2,13, quindi diceva che era alto 1,90″.