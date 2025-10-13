Il turnover è uno strumento utile, ma bisogna incastrare tutti i tasselli con gli obiettivi e gli avversari

Il Corriere dello Sport analizza il turnover di Antonio Conte col Napoli, una scelta che l’allenatore fa seguendo certi criteri precisi e solo per quanto riguarda il portiere c’e stato un pareggio per le presenze fin qui avute. Ma il quotidiano mette anche in guardia sui rischi del turnover

“Il turnover è uno strumento molto utile, sì, ma incastrare tutti i tasselli è difficile in maniera direttamente proporzionale agli avversari e agli obiettivi: il Napoli, da sabato al 9 novembre, si giocherà tanto nell’ottica della qualificazione alla prossima fase di Champions e del futuro in campionato, passando attraverso lo scontro diretto con l’Inter. Scegliere, insomma, non è mai agevole. E spesso certe decisioni sono legate alle condizioni fisiche: a San Siro, ad esempio, Conte lanciò per la prima volta al centro della difesa l’inedita coppia Marianucci-Juan Jesus, per la necessità di preservare Beukema verso lo Sporting (unico centrale disponibile con JJ). Di certo, proprio Marianucci potrà tornare utile: fuori lista Uefa e 90 minuti appena.

Leggi anche: Conte, in genere refrattario ai cambiamenti, inaugura la stagione del turn over

Come lui, Mazzocchi: mai in campo finora. Oltre a Neres e Lang, anche Elmas e Gilmour inseguono minuti: e se Billy avrà il suo bel da fare con Lobotka infortunato e fuori causa almeno fino all’Eintracht, Elif metterà a disposizione la sua duttilità. In attacco, anche Lucca invoca spazio: titolare nelle prime due, poi sempre dalla panchina. Con un super gol contro il Pisa: ha perso la Nazionale, così come Lang, e certe motivazioni possono fare la differenza nel club”.