Il turnover è uno strumento utile, ma bisogna incastrare tutti i tasselli con gli obiettivi e gli avversari
Il Corriere dello Sport analizza il turnover di Antonio Conte col Napoli e mette in guardia sui rischi della ripresa dopo la sosta per le Nazionali
Il Corriere dello Sport analizza il turnover di Antonio Conte col Napoli, una scelta che l’allenatore fa seguendo certi criteri precisi e solo per quanto riguarda il portiere c’e stato un pareggio per le presenze fin qui avute. Ma il quotidiano mette anche in guardia sui rischi del turnover
“Il turnover è uno strumento molto utile, sì, ma incastrare tutti i tasselli è difficile in maniera direttamente proporzionale agli avversari e agli obiettivi: il Napoli, da sabato al 9 novembre, si giocherà tanto nell’ottica della qualificazione alla prossima fase di Champions e del futuro in campionato, passando attraverso lo scontro diretto con l’Inter. Scegliere, insomma, non è mai agevole. E spesso certe decisioni sono legate alle condizioni fisiche: a San Siro, ad esempio, Conte lanciò per la prima volta al centro della difesa l’inedita coppia Marianucci-Juan Jesus, per la necessità di preservare Beukema verso lo Sporting (unico centrale disponibile con JJ). Di certo, proprio Marianucci potrà tornare utile: fuori lista Uefa e 90 minuti appena.
Come lui, Mazzocchi: mai in campo finora. Oltre a Neres e Lang, anche Elmas e Gilmour inseguono minuti: e se Billy avrà il suo bel da fare con Lobotka infortunato e fuori causa almeno fino all’Eintracht, Elif metterà a disposizione la sua duttilità. In attacco, anche Lucca invoca spazio: titolare nelle prime due, poi sempre dalla panchina. Con un super gol contro il Pisa: ha perso la Nazionale, così come Lang, e certe motivazioni possono fare la differenza nel club”.