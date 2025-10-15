Se arriva Conte e parla della violenza che deve essere abolita a tutti i livelli poi diventa contagioso. Il suo messaggio è stato forte e ha avuto una cassa di risonanza importantissima. E’ stato bello averlo, ha mostrato la sua grande sensibilità perchè non si sottrae quando la sua presenza viene richiesta e siamo davvero grati per quanto ha fatto e detto. La non violenza a tutti i livelli è stato il messaggio forte che ha lanciato: deve esserci spettacolo e competitività, ma sana competitività. Un ragazzo ha chiesto a Conte se quest’anno festeggeremo e lui ha sorriso ed ha risposto che lavora per questo».