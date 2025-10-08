Il proprietario dei Dallas Cowboys ha fatto il dito medio a un tifoso: multa di 250.000 dollari

Il proprietario dei Dallas Cowboys – parliamo di Nfl, football americano – dovrà pagare una multa di 250.000 dollari (circa 215.000 euro) per aver fatto il dito medio ad un tifoso durante la vittoria della sua squadra contro i New York Jets. Il video rende bene l’idea:

Jerry Jones on @1053thefan on giving the middle finger during Sunday’s game in New Jersey: “That was unfortunate. There was a swarm of Cowboys fans out front. It was right after we made our last touchdown. I put up the wrong show of hand. The intention was thumbs up.” pic.twitter.com/3QS6ZkD4B1 — Jon Machota (@jonmachota) October 7, 2025

Secondo i media statunitensi, Jerry Jones ha poi ha commentato l’incidente in un programma radiofonico, definendolo “involontario”. Ha detto che in realtà voleva fare un gesto di approvazione: “Ho semplicemente fatto la cosa sbagliata. È stato involontario”. Insomma ha sbagliato dito.

Jones sta valutando la possibilità di presentare ricorso contro la penalità della lega, ha dichiarato un portavoce della Nfl. Due anni fa, la Nfl ha multato il proprietario dei Carolina Panthers, David Tepper, di 300.000 dollari (circa 258.000 euro di oggi) per aver lanciato un drink ai tifosi.