Il Napoli rinnova i contratti di Vergara e Ambrosino fino al 2030

Il Napoli ha formalizzato un doppio rinnovo contrattuale: quello di Antonio Vergara e quello di Giuseppe Ambrosino . L’affare è ufficialmente fatto, con entrambi i calciatori che hanno firmato un prolungamento di lunga durata che li legherà alla maglia azzurra fino al 2030.

Vergara dopo il rinnovo

«La prima immagine che mi torna in mente del mio percorso a Napoli è quando volevo smettere. Volevo smettere di giocare a calcio perché stavo passando un momento difficile della mia vita e non mi rendeva più felice il calcio. Quando il mister mi ha chiamato per entrare con il Sassuolo ho pensato che fosse come un segno del destino, perché io su quello stesso campo mi sono rotto il crociato. Io sono convinto che se ti diverti, di impegni e hai fame, se sei portato ci arriverai». È bello essere arrivato fino a qui con Ambrosino, è una soddisfazione per entrambi».

Ambrosino dopo il rinnovo

«Arriveranno momenti difficili e proprio lì bisogna pensare sempre che non mollando si può arrivare a quello che si vuole. Non riesco neanche a spiegare l’emozione e la voglia di voler dimostrare qualcosa che mix di emozioni ti porta. Quando Vergara ha esordito a Sassuolo ero emozionato quasi quanto lui, perché lo conosco da tutta la vita, stiamo insieme dal primo giorno qua a Napoli».