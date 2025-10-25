Il Napoli ha Saturno contro, Conte ha ammorbidito il sergente di ferro che è in lui (Corsera)

Il Napoli ha Saturno contro, Conte impegnato in iniezioni di fiducia e autostima (Corsera)

Vigilia di Napoli-Inter, vigilia di infortuni per i campioni d’Italia, ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Conte deve rinunciare ancora a Hojlund, che ha provato ad allenarsi col gruppo senza mai troppe speranze, alla fine infatti ha dato forfeit; non può attuare il turn over in porta che aveva immaginato per l’indisponibilità di Meret che si è fratturato un dito del piede e resterà fuori almeno fino a dicembre. Saturno è contro, tocca al comandante Antonio trovare soluzioni affinché i pianeti si rimettano giusti. Intanto, iniezioni suppletive di fiducia e autostima, Conte ha ammorbidito il sergente di ferro che è in lui, ha percorso negli ultimi giorni la strada del dialogo, in qualche caso della comprensione. E della pazienza. Ha smosso le corde dell’orgoglio della squadra, ha parlato anche individualmente con i senatori: Anguissa, Di Lorenzo, Juan Jesus (che probabilmente torna titolare) e De Bruyne, che sa come gestire certi momenti, e all’inter ha sempre fatto male in Europa. Poi una mossa, piccola ma significativa. Niente ritiro ieri sera: è stato il modo in cui Conte ha aperto le finestre e fatto entrare aria fresca.

Il Napoli continua ad avere problemi. Dopo il no di Hojlund che non recupera per la sfida contro l’Inter, oggi arriva un altro infortunio. Stavolta tra i pali. Come comunicato dal club azzurro stesso, Alex Meret si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento. Sarà dunque indisponibile per la partita di domani contro l’Inter, ma non solo. Di seguito il bollettino medico pubblicato dalla società:

“Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro”

