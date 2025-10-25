Il Napoli ha Saturno contro, Conte ha ammorbidito il sergente di ferro che è in lui (Corsera)
Tanti infortuni, dopo il 6-2 in Olanda il tecnico ha percorso la strada del dialogo, in qualche caso della comprensione. E della pazienza. Annullato il ritiro
Il Napoli ha Saturno contro, Conte impegnato in iniezioni di fiducia e autostima (Corsera)
Vigilia di Napoli-Inter, vigilia di infortuni per i campioni d’Italia, ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:
Conte deve rinunciare ancora a Hojlund, che ha provato ad allenarsi col gruppo senza mai troppe speranze, alla fine infatti ha dato forfeit; non può attuare il turn over in porta che aveva immaginato per l’indisponibilità di Meret che si è fratturato un dito del piede e resterà fuori almeno fino a dicembre. Saturno è contro, tocca al comandante Antonio trovare soluzioni affinché i pianeti si rimettano giusti. Intanto, iniezioni suppletive di fiducia e autostima, Conte ha ammorbidito il sergente di ferro che è in lui, ha percorso negli ultimi giorni la strada del dialogo, in qualche caso della comprensione. E della pazienza. Ha smosso le corde dell’orgoglio della squadra, ha parlato anche individualmente con i senatori: Anguissa, Di Lorenzo, Juan Jesus (che probabilmente torna titolare) e De Bruyne, che sa come gestire certi momenti, e all’inter ha sempre fatto male in Europa. Poi una mossa, piccola ma significativa. Niente ritiro ieri sera: è stato il modo in cui Conte ha aperto le finestre e fatto entrare aria fresca.
Napoli, si ferma anche Meret. Frattura del secondo metatarso del piede
Il Napoli continua ad avere problemi. Dopo il no di Hojlund che non recupera per la sfida contro l’Inter, oggi arriva un altro infortunio. Stavolta tra i pali. Come comunicato dal club azzurro stesso, Alex Meret si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento. Sarà dunque indisponibile per la partita di domani contro l’Inter, ma non solo. Di seguito il bollettino medico pubblicato dalla società:
“Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro”
Non si sa ancora nulla sui tempi di recupero. Le fratture possono essere
- composte,
- scomposte,
Nei casi della fratture scomposte può essere necessario ricorrere ad un intervento chirurgico. Per i tempi di recupero invece
- Fratture composte trattate conservativamente:
6-8 settimane per la guarigione ossea, ma con rientro a carico completo più graduale.
- Fratture scomposte trattate chirurgicamente:
tempi simili per la guarigione ossea, con un attento monitoraggio post-operatorio. Il carico completo viene solitamente reintrodotto dopo 8-10 settimane.
- Tempi per tornare allo sport:dipendono dalla gravità della frattura e dalla velocità di recupero individuale.