Il Napoli ha il secondo miglior attacco della Serie A, segnano tutti (Corsport)

La difesa del Napoli non è più quella dell’anno scorso e pre l’attacco ma questa è una buona notizia. Il Napoli segna decisamente di più e con più giocatori. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Niente male davvero: ha la settima difesa della Serie A? Sì, è vero, ma anche il secondo attacco con 12 gol realizzati in 6 partite, la media secca di 2 per. Cinque reti più della Roma, cioè della squadra con cui condivide la vetta della classifica, e cinque meno dell’Inter, in cima alla graduatoria di questa specialità con 17 reti realizzate. Considerando anche la Champions, invece, i gol del Napoli sono complessivamente 14 in 8 partite.

Il Napoli ha una percentuale realizzativa del 13%

Un dettaglio che evidentemente fa la differenza come la percentuale realizzativa in base ai tiri effettuati: 13% in questo momento, +1% rispetto al trend e alla chiusura della stagione precedente. La quinta percentuale del campionato. Numeri: 12 gol su 96 tiri. Anche l’Atalanta viaggia al 13%, mentre l’Inter al 14%. In Champions, invece, il Napoli ha realizzato 2 gol in altrettante partite con 13 tiri (uno solo contro il City, 12 contro lo Sporting): 15%, l’indice. Il dodicesimo su trentasei squadre. Nelle ultime settimane, tra l’altro, ha ricominciato a viaggiare a vele spiegate anche Hojlund, subito a segno all’esordio e poi in silenzio per un po’ prima della doppietta in Champions con lo Sporting e il graffio decisivo sulla pelle del Genoa in campionato.

Hojlund è il capocannoniere della squadra in tutte le competizioni con 4 gol, Kdb il secondo con 3 e il primo in campionato. A seguire, 2 reti per Anguissa e una per McTominay, Lucca, Beukema, Spinazzola e Gilmour.

