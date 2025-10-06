Il Genoa ci aveva creduto con Ekhator. Poi si è svegliato Hojlund più aggressivo nel finale (L’Equipe)

Il gol di tacco del 18enne rossoblù non è bastato, perché gli uomini di Conte si sono ripresi la vetta della classifica. Determinante anche l'ingresso di De Bruyne nel secondo tempo.

Il Napoli ha vinto in campionato rimontando 2-1 il match contro il Genoa; i rossoblù avevano finito la prima metà di gara in vantaggio grazie al gol di Ekhator. Poi Conte ha deciso di far entrare Kevin De Bruyne e anche Rasmus Hojlund è sembrato più vivo e aggressivo; il danese dopo e Anguissa prima hanno completato la rimonta. Gli azzurri ora condividono il primo posto in classifica con la Roma, 15 punti per entrambe le squadre.

Il Genoa ci aveva creduto con il gol di Ekhator, poi si è svegliato Hojlund

Scrive L’Equipe:

Nonostante un gol sublime di Jeff Ekhator per il Genoa, il Napoli riesce a rimontare e si riprende la testa della classifica di Serie A. Il Genoa di Patrick Vieira ha creduto per un po’ nella sua prima vittoria della stagione, ma invece dovrà ancora aspettare. Il Genoa era avanti all’intervallo, ma ha lasciato che il Napoli riuscisse a recuperarlo. Nonostante la sconfitta sul campo del Milan dello scorso fine settimana, i napoletani, autori di 5 successi in 6 partite, hanno temporaneamente preso il comando della Serie A. Il primo periodo non ha offerto un grande spettacolo ai tifosi dello stadio Diego Armando Maradona. Il Genoa ha sfruttato l’unica occasione avuta, con il 18enne Ekhator, che ha segnato il terzo gol della sua carriera con un colpo di tacco perfettamente eseguito.

Il Napoli si è mostrato più dinamico nella ripresa, e con Kevin De Bruyne in campo i campioni d’Italia in carica sono riusciti a trovare il pareggio con Anguissa. Più aggressivo nel finale di partita, Rasmus Hojlund, già a segno con una doppietta contro lo Sporting mercoledì, ha nuovamente dato alla sua squadra i tre punti, recuperando Palla dopo la respinta del portiere Leali.