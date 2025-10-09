Il Barcellona non concede il Palazzetto all’Hapoel Gerusalemme per motivi di ordine pubblico

La squadra israeliana dovrebbe affrontare il Baxi Manresa, mercoledì 15 ottobre in Catalogna, e ha chiesto il Palasport per allenarsi.

Il FC Barcellona ha comunicato che non concederà al club israeliano Hapoel Bank Yahav Jerusalem l’uso del Palau Blaugrana per un allenamento mattutino in vista della partita di Eurocup contro il Baxi Manresa, prevista per mercoledì 15 ottobre. Lo scrive El País

I motivi della decisione: ordine pubblico e logistica

“La decisione del Barcellona deriva da motivi logistici e di ordine pubblico, vista la complessa situazione geopolitica legata alla presenza di squadre israeliane in competizioni sportive durante il conflitto in corso a Gaza. La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha classificato l’incontro come “alto rischio” e ha esortato il club organizzatore a intensificare le misure di sicurezza. Alcuni blog di tifosi e gruppi organizzati del Baxi Manresa avevano già pubblicato note chiedendo la sospensione dell’incontro tra i catalani e l’Hapoel, motivando che “la vita umana vale più di qualsiasi evento sportivo”, e definendo «assolutamente inaccettabile» la presenza del club israeliano mentre “lo Stato d’Israele sta compiendo un genocidio””.

Le squadre israeliane nelle coppe europee

“Questo caso si inserisce in un contesto più ampio di tensioni legate alla partecipazione di squadre israeliane nelle competizioni europee. Ad esempio, nel medesimo giorno (15 ottobre), il Valencia Basket ospiterà l’Hapoel Tel Aviv in Eurolega, e sono state avanzate richieste di boicottaggio e annullamento anche per quella partita. El País scrive: Inoltre, il giorno precedente, in Basketball Champions League, il club spagnolo La Laguna Tenerife avrebbe dovuto affrontare il Bnei Herzliya; anche in quel caso si erano levate richieste di sospensione”.

Implicazioni per il calendario del Barcellona e la competizione

“La partita in questione sarà disputata al Nou Congost di Manresa, come da programma della Eurocup. Il rifiuto del Barcellona di mettere a disposizione il suo impianto non implica lo spostamento della gara, che resta confermata nella sua sede originaria. Resta da vedere se nelle prossime settimane vi saranno ulteriori sviluppi legati a richieste analoghe, pressioni politiche o interventi istituzionali, e se anche altri club spagnoli adotteranno posizioni simili nelle competizioni europee”.