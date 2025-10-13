I problemi del Napoli secondo Corbo: troppi infortuni muscolari e la mancanza di sinergia tra McTominay e De Bruyne

“Preparazione e ritorno al gol di McTominay gli ultimi obiettivi per vincere senza soffrire”. Sono questi secondo Antonio Corbo gli obiettivi che deve avere il Napoli di Conte. Ne scrive su Repubblica Napoli. Il Napoli corre molto, ma lamenta malanni muscolari. McTominay non è ancora in sinergia con l’altro volto da copertina, Kevin De Bruyne.

La preparazione.

1) Giocando il Napoli anche in Champions è un superiore impegno. In un veloce sondaggio tra esperti (nessuno si espone) affiora una tesi. Si risente anche nella stagione successiva di campionati stressanti. Lo stesso Conte ripete che è sempre più dura l’anno dopo. In linee generali si raccomanda ai giocatori di investire sul riposo estivo in terapie defatiganti per resettare le scorie. Molti arrivano a prevedere per “i giocatori che sono ormai aziende” un personal trainer in privato. Non bastano, si pensa, due soli preparatori per atleti di di- versa complessione fisica. Bisogna conoscere le personali criticità. Non resta che attendere e non solo in Italia, anche le scienze motorie sono un mondo in cammino.

Leggi anche: McTominay torna al gol con la Scozia: 2-1 alla Bielorussia e sfida la Danimarca di Hojlund

La sinergia.

2) È da perfezionare. Fondamentale De Bruyne. S’intende con Hojlund, sa lanciarlo a rete in verticale sulla velocità superando gli ossessivi passaggetti orizzontali. Decisivo con Genoa e Sporting. I precedenti nel City confermano: in 422 presenze 278 gol, con 108 e 70 assist. Il suo posto è dove lo porta il genio. Come se avesse un pilota automatico. Con la Macedonia del Nord 3 tiri e 84 per cento di passaggi precisi. In una scialba partita da 0-0. Molte le critiche al Ct del Belgio Rudi Garcia, lo stesso che a Napoli diceva di conoscere solo il suo gioco. Fa giocare De Bruyne troppo dietro. Il solito Garcia, direte. Sarà invece Conte a fissare migliori contatti con McTominay. Neanche con la Scozia ha brillato. Ma può essere solo un momento opaco. È giocatore di forza e talento. Promette molto il sorprendente Spinazzola con la sua ritrovata vitalità, magari a sinistra, la zona più arida. Questo Napo- li già capolista merita tempo. È stanco più dei suoi tifosi di vincere solo soffrendo.