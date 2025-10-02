Henry critica Flick: «Non si può essere così testardi e rifiutare di cambiare ciò che chiaramente non funziona» (La Razón)

Alcune squadre possono ambire a vincere la Champions, altre no. La chiave della vittoria del Psg contro il Barcellona è stata avere alternative valide dalla panchina e dal vivaio.

C’è un assioma nel calcio moderno, quasi un dogma per chi aspira a vincere la Champions League, che Thierry Henry ha riassunto con la semplicità dell’evidenza: per vincere questa competizione è imprescindibile avere una panchina capace di cambiare le partite.

Henry: per vincere la Champions serve una panchina pronta e incisiva

Racconta La Razón nel suo ultimo articolo:

“Il recente assalto del Paris Saint-Germain a Montjuïc potrebbe essere l’esempio perfetto per illustrare questa teoria, dimostrando che l’importanza di una buona panchina va ben oltre le formazioni titolari.

Infatti, il Psg si è presentato a Barcellona con un attacco di emergenza. Le importanti assenze in avanti di giocatori come Dembélé, Doué o Kvaratskhelia hanno costretto l’allenatore a cercare soluzioni dove spesso ci si dimentica di guardare: in casa. Lontano dal lamentarsi, il Psg ha puntato sul fondo squadra e, soprattutto, sul vivaio per completare una rosa che si è rivelata decisiva.

In questa situazione, la scelta di puntare sul vivaio ha dato subito i suoi frutti. Il giovane Senny Mayulu non solo è stato titolare, ma ha anche firmato il gol del pareggio per i francesi. Con lui anche, un altro prodotto della cantera parigina, Ibrahim Mbaye.”

Un dato particolare da non sottovalutare

A confermare questa teoria, c’è un dato piuttosto insolito che dimostra come la squadra di Luis Enrique fosse preparata anche alle peggiori eventualità:

“La svolta del match, negli ultimi minuti, è arrivata proprio grazie a un giocatore subentrato dalla panchina. Su assist di Hakimi, l’attaccante portoghese non ha sbagliato, spostando l’equilibrio a favore della sua squadra.

Con quella rete, Ramos è diventato il miglior marcatore storico del Psg subentrando dalla panchina, raggiungendo l’incredibile cifra di 17 gol. Un dato che sottolinea il valore strategico di avere giocatori decisivi oltre agli undici iniziali.”

⚽️ RAMOS GETS THE WINNING GOAL! pic.twitter.com/cPb2GbWpSq — VAR Center (@CenterVAR) October 1, 2025

E il Barcellona? Henry svela le criticità della squadra catalana

Thierry Henry è andato oltre nella sua analisi, criticando direttamente la strategia di Hansi Flick. L’ex attaccante francese ha puntato il dito sulla difesa alta del tecnico tedesco, avvertendo che «non si può vincere la Champions con una linea difensiva così avanzata. Non può essere così testardo da rifiutarsi di cambiare qualcosa che chiaramente non sta funzionando».