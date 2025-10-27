Hamilton frustrato: «Sono molto deluso dalla Fia. Un podio quest’anno? Non so, troppi ottavi posti»

Nel Gp del Messico il ferrarista ha avuto una penalità di dieci secondi e lamentava che Verstappen non avesse ricevuto penalità nonostante abbia fatto qualcosa di simile diverse volte.

Lewis Hamilton era deluso e arrabbiato dopo il Gran Premio del Messico, dove è arrivato ottavo (il suo collega ferrarista Leclerc secondo). Tuttavia, il pilota inglese è stato condizionato da una penalità di 10 secondi per essere uscito di pista dopo un duello con Max Verstappen, in cui non aveva restituito la posizione al pilota della Red Bull.

Le dichiarazioni di Hamilton e il comunicato della Fia

Dopo la gara, Hamilton ha criticato la decisione della Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile). Le dichiarazioni riportate dal Mundo Deportivo:

«È stato certamente frustrante. Ho avuto una buona partenza. Max ha tagliato, ma dieci secondi… Beh, è quello che è. Sono molto deluso dalla Fia. Non c’è molto da dire. Penso di aver fatto la seconda curva dall’interno, sono rimasto in pista. L’altra macchina no».

Quello che lamenta il pilota della Ferrari è che Verstappen non ha ricevuto penalità nonostante abbia fatto qualcosa di simile a ciò che ha fatto lui in diverse curve.

Su un possibile podio quest’anno, il pilota è stato chiaro:

«Non lo so, ho fatto un sacco di ottavi posti quest’anno. Continuerò a spingere».

La Fia, nel comunicato della sanzione a Hamilton, ha esposto quanto segue:

Gli steward hanno esaminato i dati del sistema di posizionamento/controllo e le prove video. La vettura 44 (Hamilton) bloccò i freni, uscì di pista alla curva 4 e usò l’area in erba per rientrare in direzione della curva 5. Poiché il pilota non è stato in grado di seguire il percorso prescritto dal direttore di gara lungo la “linea gialla” a causa dell’eccesso di velocità, nessuna violazione delle note del direttore di gara è considerata avvenuta. Tuttavia, uscendo di pista e tagliando la curva, il pilota ha guadagnato un vantaggio duraturo, superando la Vettura 1 (Verstappen) e non riportando la posizione in seguito. Pertanto, la penalità è imposta per essere uscito dalla pista e aver ottenuto un vantaggio duraturo.