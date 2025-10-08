Gli atleti dell’Ncaa liberi di scommettere sugli sport professionistici

Gli atleti della Ncaa potranno scommettere legalmente sugli sport professionistici. Lo ha stabilito il Comitato Amministrativo della Division I della Ncaa compiendo un passo significativo verso l’allentamento delle restrizioni di lunga data sulle scommesse. Ne scrive il New York Times

Svolta epocale, resta il divieto di scommettere sulla Ncaa

«Il cambiamento permette di concentrarsi sulla tutela dell’integrità delle competizioni universitarie. Incoraggia al contempo abitudini sane per gli studenti-atleti che scelgono di partecipare ad attività di scommessa sugli sport professionistici». Lo ha dichiarato Josh Whitman, direttore atletico dell’Università dell’Illinois e presidente del comitato. Secondo la Ncaa, la modifica è stata sostenuta anche dal Comitato Consultivo degli Studenti-Atleti della Division I. La proposta non modifica il divieto riguardante le puntate sugli eventi sportivi universitari. Il cambiamento arriva in un momento in cui la diffusione delle scommesse online legali sta portando a un numero record di indagini da parte della Ncaa su possibili violazioni.

A settembre una inchiesta ha coinvolto 13 giocatori

Lo scorso mese, la Ncaa ha sospeso a vita l’idoneità di tre giocatori di basket di Division I che avevano scommesso sulle proprie partite. Avevano manipolato le loro prestazioni per influenzarne i risultati. Pochi giorni dopo, l’associazione ha annunciato un’indagine su 13 giocatori provenienti da sei diversi programmi di basket maschile di Division I — tra cui Temple e Arizona State — per presunte violazioni delle norme sul gioco d’azzardo. Le regole attuali vietano agli atleti e al personale sportivo di scommettere su qualsiasi sport sponsorizzato dalla Ncaa, a qualsiasi livello. La Ncaa continua inoltre a proibire che atleti, allenatori o membri dei dipartimenti sportivi condividano informazioni sugli eventi universitari con scommettitori, e mantiene il divieto di pubblicità e sponsorizzazioni con società di gioco d’azzardo durante i propri eventi di campionato, come i tornei di basket di March Madness.