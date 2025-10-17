Tardelli: «Gattuso è un allenatore al servizio della squadra»

Su La Stampa tesse l'elogio del ct: «Ha avuto coraggio nell’accettare un’avventura piena di difficoltà che è riuscito a spazzare via conquistando la fiducia di giocatori e ambiente»

Marco Tardelli sulla Stampa vede l’Italia fuori dal tunnel e i meriti sono di Gattuso:

Non per le quattro vittorie consecutive sotto la sua guida, ma per la voglia di riscattarsi da parte dei giocatori da un percorso di qualificazione veramente deludente. Questa voglia è stata trasmessa da Gattuso, la sua rabbia, la sua determinazione a essere solo un «semplice allenatore» al servizio della squadra, la sua passione per la maglia azzurra sembra essere entrata nella testa dei nostri ragazzi”.

“Ha avuto coraggio nell’accettare un’avventura piena di difficoltà che subito è riuscito a spazzare via conquistando la fiducia dei suoi giocatori e di tutto l’ambiente. Crede nei giovani e sembra intenzionato a seguirli con determinazione, dato che la nostra Under 21 sta facendo mirabilie. Sa anche che non bisogna mollare mai, che la strada è piena d’insidie ma lui certamente saprà come gestirla”.