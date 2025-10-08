Friedkin: «Gasperini è fantastico, la sua etica di lavoro è incredibile, lavora duro, è molto serio»

Il presidente della Roma, Dan Friedkin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’assemblea dell’Eca – da ieri Efc – in corso oggi nella Capitale. L’imprenditore americano si è soffermato sulla partenza folgorante della squadra giallorossa e sulla possibilità di disputare una partita del club al di fuori dei confini nazionali (come ne caso di Milan-Como).

Le parole di Dan Friedkin

«Siamo solo all’inizio, ma questa Roma mi piace tanto e abbiamo speranze molto grandi. Ho sensazioni molto buone viste le 5 vittorie su 6 partite», ha esordito Friedkin. «Credo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi. Gasperini? È fantastico, la sua etica di lavoro è incredibile, lavora duro, chiede tanto alla squadra ed è molto serio in tutto ciò che fa, siamo molto allineati con il suo stile di allenamento. Io e lui parliamo spesso, lavoriamo insieme a stretto contatto e non potremmo essere più felici di averlo con noi», ha sottolineato.

«Partita della Roma in Texas (dove si concentrano i suoi interessi economici con Toyota, ndr)? Crediamo in tutto quello che fa l’Uefa, siamo partner e crediamo nel loro chairman e daremo il massimo supporto», ha concluso.

Rosella Sensi: «Sembravamo il male della Roma, fui minacciata di morte pochi giorni dopo la nascita di mia figlia»

La ex presidente della Roma, Rosella Sensi, figlia del compianto Franco Sensi, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati dall’imprenditrice capitolina – oggi Sindaco del Comune di Visso (Macerata) -, spaziando tra passato e presente della club giallorosso.