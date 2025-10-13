Exploit Vacherot, la mamma racconta: «L’anno scorso Arthur gli urlò “Cosa ci fai al 200° posto? È uno scherzo?”»

Il monegasco ha trionfato a Shanghai battendo il cugino Arthur Rinderknehc. Fino a pochi giorni fa era un semi-sconosciuto. La Mamma a L'Equipe: «Non si monterà la testa, è cresciuto in una famiglia con una cultura sportiva e in un ambiente sano»

Dai campi di periferia a uno straordinario ed inaspettato trionfo. Valentin Vacherot – 27 anni il prossimo 16 novembre e una carriera finora poco entusiasmante – ha scritto una delle pagine di più incredibili nella storia del tennis aggiudicandosi il titolo al Masters 1000 di Shanghai (è diventato il giocatore con la classifica più bassa -204 Atp – a vincere un torneo di tale categoria) battendo in finale suo cugino Arthur Rinderknech. Un successo arrivato a margine di un percorso tortuoso, su cui si è soffermata la madre dello stesso monegasco ai microfoni di L’Equipe.

Dalla crisi al trionfo a Shanghai, il racconto della mamma di Vacherot

Ripensandoci, 24 ore dopo, si rende conto dell’impresa di suo figlio al Masters 1000 di Shanghai?

«Me ne rendo conto un po’ di più oggi. Ieri ero così emozionata, è stato incredibile, elettrico, avevo bisogno di calmarmi un po’. Adesso, il mio telefono non suona più ogni tre secondi, quindi va tutto bene (sorride, ndr). Guardo la prima pagina de L’Équipe e mi dico: è vero! È pazzesco, mai visto prima nel tennis. È incredibile. Sapevamo che poteva giocare molto, molto bene, lo aveva già dimostrato diverse volte, ma farlo per nove partite è fenomenale. Ha gradualmente migliorato il suo livello di gioco. Verso la fine del torneo ha realizzato punti magnifici a rete. Non gli era mai successo prima. (…) È un torneo in cui i giocatori tendono a stancarsi. Ha ribaltato così tante partite; era più fresco. Ha fatto molta strada, soprattutto dopo un grave infortunio alla spalla l’anno scorso…

Era un po’ devastato. Si è infortunato dopo le qualificazioni al Roland Garros, ma non sapevamo che ci sarebbe voluto così tanto tempo a guarire. È andato a giocare ad Halle, ha giocato una partita contro Moutet, ma non era in forma fisica. Ama così tanto il gioco che non si ascolta. È tornato a casa con una borsite alla spalla. Poi ha riposato e giocato gli Us Open, dove però sentiva ancora dolore e si è ritirato nel secondo match di qualificazione, contr. In realtà, c’era una lesione sotto la lesione, una crepa sotto la borsite. Mi disse: “Tornerò, non preoccuparti”. Benjamin (Balleret, suo fratellastro e d allenatore, ndr) mi disse: “Se dice così, è perché lo pensa davvero, ricomincerà”. È stata dura per lui! È stato davvero forte a tornare. Non si è mai demoralizzato».

Come ha vissuto la cerimonia di premiazione in famiglia?

«Ah, mi è scesa una lacrimuccia! Tutta la famiglia piangeva già giorni prima, ma io no. Ma questa volta sì. Arthur mi ha fatto piangere, è stato così bello… Due fratelli! Mi sono lasciato andare un po’. È stato anche commovente perché Arthur era triste, ovviamente. Ora potranno vedersi più spesso. Prima si vedevano raramente, tranne che a Monte Carlo, perché non giocavano gli stessi tornei, quindi si chiamavano. Ricordo che l’anno scorso Val andò a trovare Arthur, che gli urlò: “Cosa ci fai al 200° posto? “Stai scherzando?” Quando era piccolo, era sempre così. Val era un po’ un capro espiatorio, Arthur lo soprannominava Chabert. Erano molto legati perché io sono molto legato a mia sorella (Virginie, la madre di Rinderknech ndr). Arthur ha due gemelle che sono tra Val e lui per età. Tutti e quattro si sfidavano ogni volta che facevano sport. Arthur era il leader, nessuno si tirava indietro. D’estate, diceva: “Oggi, ore 14:00, Tour de France!”. E partivano in bicicletta».

Valentin ha ringraziato Arthur Rinderknech per averlo portato all’università in Texas. È stata una svolta per la sua carriera?

«Fu un momento chiave. In realtà, accadde due o tre anni prima. Durante le vacanze di Natale, quando Arthur tornò dagli Stati Uniti, eravamo tutti insieme in montagna. Arthur disse a Valentin: “Caro, tra due anni verrai a trovarmi. È favoloso, è esattamente quello di cui hai bisogno”. Val era un po’ giovane, era il più piccolo, non viziato ma un po’ rinchiuso. La cosa lo spaventava. Pensavamo che Valentin non fosse pronto per il circuito. A 17 anni e mezzo non sei allenato, non hai la testa sulle spalle. Non era fisicamente attrezzato. Era alto, non muscoloso, molto magro… Dovevamo fare le cose con ordine. Passarono gli anni e lui disse “Ok”. Quello che vissero fu un allineamento dei pianeti: un’università straordinaria, ottimi allenatori… Vissero qualcosa di potente. So che molti giocatori hanno avuto una brutta esperienza universitaria, ma la loro storia lì è stata favolosa».

A Shanghai, il presidente della Federazione Tennistica Monegasca e il direttore del torneo di Montecarlo erano presenti per sostenere Valentin, che ha anche speso una parola per il collega Lucas Catarina.

«Val ha visto crescere questa squadra. Era sempre sugli spalti, non si perdeva una partita di Coppa Davis a Monaco da quando era piccolo, andava a trovare suo fratello. Era un sogno. La prima volta che gli hanno detto che avrebbe giocato in Coppa Davis, è impazzito. All’inizio non vinceva nemmeno una partita; era così stressato ed emotivo. Si è rilassato e ha finito per giocare bene. Ha iniziato a giocare con Lucas Catarina, nato a Monaco. Componevano un ottimo doppio. Ma Lucas si è infortunato di nuovo al braccio. Credo che abbia subito un trapianto in Svizzera. Ci ha provato fino alla fine, ma ha capito che il tennis era finito per lui. Val rimase colpito davvero duramente. È brutto, orribile per un giocatore sentire una cosa del genere. Ma Lucas è sempre lì, come un pazzo, a bordo campo, a tifare per la squadra in Coppa Davis».

Come affronterà Valentin Vacherot questo improvviso cambiamento di status?

«Non sarà affatto facile, ma è fortunato: è cresciuto in una famiglia con una cultura sportiva, in un ambiente sano. Questo lo aiuterà. Quando è a Monte Carlo, durante il Masters, è la star. Quando la famiglia è lì, ci piace riunirci in paese per un caffè. Si unisce a noi per vedere tutti, per dare baci. Quindi, tocco ferro, ma non capisco come possa montarsi la testa».

Ultima cosa: abbiamo visto che due Vacherot, André e Marcel, hanno vinto l’Open di Francia tra la fine del 19esimo e l’inizio del 20esimo secolo. Sono parenti?

«L’arbitro Jacques Dorfmann ci ha parlato di questo André Vacherot. Josse (Vacherot, il padre di Valentin) aveva un nonno di nome André, ma era irremovibile: non era lo stesso. Suo nonno era antisportivo. Quindi no, non è la stessa famiglia. E nemmeno Marcel».

Lo ricordiamo, grazie al trionfo sul cemento cinese, Vacherot ha scalato 164 posizioni attestandosi alla piazza numero 40 della graduatoria mondiale.