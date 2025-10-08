Elkann si arrenderà all’ingresso di Tether nel Cda Juventus? Ardoino è il sesto uomo più ricco d’Italia nel 2025

Questi giorni di sosta potrebbero portare nuova linfa in casa Juventus. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, Tether – colosso di criptovalute che nel corso degli ultimi mesi ha acquisito quote della società bianconera fino a oltre il 10% delle azioni – è pronta a presentare una propria lista di candidati per il Cda che si rinnoverà il prossimo 7 novembre.

Tether-Juventus, le ultime di Tuttosport

“E il nuovo Cda potrebbe essere caratterizzato soprattutto dall’ingresso di Paolo Ardoino, che potrebbe rappresentare una svolta importante, dal punto di vista soprattutto finanziario, per il futuro del club. Ardoino, sesta persona italiana più ricca nel 2025 secondo Forbes Italia, ha un patrimonio stimato attorno ai 3,9 miliardi di dollari soprattutto grazie al suo ruolo di Ceo in Tether, l’azienda che gestisce la stablecoin Usdt”, sottolinea il quotidiano sportivo.

Intanto, già si registrano i primi effetti positivi. “Il titolo Juve ha già iniziato volare in Borsa, sospinto proprio dall’indiscrezioni sull’imminente ingresso di Ardoino nel Consiglio di amministrazione dei bianconeri. La sua entrata nel mondo Juve potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la Vecchia Signora anche per quanto riguarda innovazione e nuovi capitali in un momento in cui sport e tecnologie si intrecciano sempre di più. E la reazione positiva del titolo in Borsa lo conferma. La Tether, inoltre, è impegnata in un’operazione di aumento di capitale da 800 milioni di euro che potrebbe portare a nuove sinergie tra mondo delle criptovalute e business sportivo. Il prossimo 7 novembre sarà ufficializzato il nuovo CdA, con Damien Comolli pronto ad assumere il ruolo di ad e Giorgio Chiellini che entrerà fra i nuovi consiglieri. E, forse, con la ‘svolta’ Ardoino”, si legge.

Leggi anche: Mughini: «La Juventus dovrebbe cambiare nome. Era la squadra degli Agnelli e degli italiani. Oggi non è né l’una né l’altra»

Come può incidere? “Un consigliere può incidere in qualche modo sulle decisioni e sul futuro del club: ad esempio, può porre il veto su alcuni movimenti di mercato e dare la sua opinione tra campo, società e proprietà. Soprattutto, può immettere denaro fresco attraverso un aumento del capitale, che sarà gestito poi esclusivamente dalla dirigenza. E Ardoino sembra avere intenzione di versare denaro per il rilancio del club. Lo ha annunciato più volte”, spiega Tuttosport.