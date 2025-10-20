Dyche pronto a tornare a casa: sarà il nuovo allenatore del Nottingham Forest (Times)

Sean Dyche è vicino alla firma con il Nottingham Forest. Debutto previsto in Europa League contro il Porto. Lo scrive il Times. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. L’ex manager di Burnley ed Everton prenderà il posto di Ange Postecoglou, esonerato appena 18 minuti (e 39 giorni) dopo la sconfitta interna per 3-0 contro il Chelsea. L’opposto, dal punto di vista tecnico, di Postecoglou.

Chi è Sean Dyche, prodotto del vivaio del Forest

Dyche, 54 anni, è stato un giovane del vivaio del Nottingham tra il 1987 e il 1990 e non ha mai nascosto il suo affetto per il club e per la figura di Brian Clough, sotto la cui guida si è formato: “Quando sono diventato allenatore, ho cominciato a riflettere su quel periodo della mia vita,” ha raccontato Dyche alla Bbc. “Da Clough ho imparato moltissimo, sia come uomo che come calciatore. Quando ti diceva che avevi fatto bene ti sentivi alto tre metri, ma se ti diceva che avevi sbagliato, potevi passare sotto una porta con il cilindro in testa.” Il proprietario Evangelos Marinakis ha visto in lui il profilo ideale per ricostruire solidità e identità. Dyche ha già avuto contatti diretti con il patron greco e sarebbe pronto a firmare un contratto fino al 2027. Al suo fianco, come assistenti, dovrebbero esserci due ex Forest: Ian Woan e Steve Stone.

Bocciati Marco Silva, Mancini e Steve Cooper

Dopo aver lasciato l’Everton a gennaio, Dyche è rimasto senza panchina, nonostante il rispetto guadagnato per aver gestito situazioni difficili, comprese due penalizzazioni per violazioni finanziarie ai danni del club di Liverpool. Il Forest, nel frattempo, aveva valutato altri nomi: Marco Silva del Fulham (che però costerebbe almeno 8 milioni di sterline in indennizzo) e persino Roberto Mancini, proposto dal responsabile globale Edu Gaspar. Anche Steve Cooper, l’artefice della promozione in Premier del 2022, era stato sondato, ma l’attuale tecnico del Brøndby non intende lasciare la Danimarca.

A Nottingham vince l’operazione nostalgia

Dyche, invece, rappresenta la soluzione della continuità e della memoria. Un ritorno alle origini per restituire al City Ground quella compattezza difensiva che sotto Nuno Espírito Santo era diventata marchio di fabbrica. Nonostante la fama di squadra solida, il Forest non mantiene la porta inviolata dal 1° aprile. Il debutto di Dyche è atteso giovedì in Europa League contro il Porto, prima di affrontare Bournemouth e Manchester United in Premier League.